Logo
Large banner

Državljanka Srbije poginula na Prokletijama: Helikopter se pokvario tokom akcije spasavanja

Autor:

ATV
07.06.2026 15:33

Komentari:

0
Држављанка Србије погинула на Проклетијама: Хеликоптер се покварио током акције спасавања
Foto: Unsplash

Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja, javlja RTCG.

Ranije danas Gorske službe spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

Полиција ротација

Region

Četiri osobe poginule u teškoj nesreći kod Virovitice

Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spašavanja.

Jedan od izvora rekao je za Vijesti da je helikopterska jedinica prethodno došla na lice mjesta i spustila spasioca na sajle, ali da je zbog kompleksnosti situacije akcija obustavljena i nastavljena danas.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

poginula žena

planinari

Prokletije

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Region

Četiri osobe poginule u teškoj nesreći kod Virovitice

2 h

0
полиција Хрватска

Region

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

4 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Deset minuta terora u Osijeku: Penzioner "pokosio" sve pred sobom

6 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Dva Albanca i Crnogorac uhapšeni po Interpolovim potjernicama

21 h

0

  • Najnovije

17

22

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Prnjavoru

17

16

Satima u koloni: Kolaps na granicama sa svim državama sa kojima BiH graniči

17

06

Maloljetnik pao sa krova kuće

16

56

Srpkinja nije stigla da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, ali ju je sačekao ovdje: ''Bog je veliki''

16

47

Miličević: Stanivuković želi da kupi SDS

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner