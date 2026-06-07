Državljanka Srbije poginula na Prokletijama: Helikopter se pokvario tokom akcije spasavanja

Ranije danas Gorske službe spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

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Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spašavanja.

Jedan od izvora rekao je za Vijesti da je helikopterska jedinica prethodno došla na lice mjesta i spustila spasioca na sajle, ali da je zbog kompleksnosti situacije akcija obustavljena i nastavljena danas.

(Telegraf.rs)