Državljanka Srbije poginula na Prokletijama: Helikopter se pokvario tokom akcije spasavanja

Autor:ATV
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Državljanka Srbije poginula je danas tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja, javlja RTCG.
Ranije danas Gorske službe spašavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.
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Međutim, helikopter Avio-helikopterske jedinice MUP-a morao je prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara koji je nastao tokom angažovanja u akciji spašavanja.
Jedan od izvora rekao je za Vijesti da je helikopterska jedinica prethodno došla na lice mjesta i spustila spasioca na sajle, ali da je zbog kompleksnosti situacije akcija obustavljena i nastavljena danas.
(Telegraf.rs)
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