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Dva Albanca i Crnogorac uhapšeni po Interpolovim potjernicama

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ATV
06.06.2026 19:46

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Dva albanska i jedan crnogorski državljanin uhapšena su po Inteprolovim potjernicama raspisanim zbog više krivičnih djela, među kojima su pokušaj ubistva, teško razbojništvo, krađa, te trgovina drogom.

Interpolove potjernice raspisali su Crna Gora, Njemačka i Francuska. Dvojica Albanaca uhapšena su na prelazu Sukobin pri ulasku u Crnu Goru iz Albanije.

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Uhapšen je muškarac iz Skadra M. H. /41/ za kojim je kancelarija Interpola u Visbadenu raspisala međunarodnu potjernicu kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u krivičnom postupku koji je pokrenuo Lokalni sud u Hanoveru, prenose crnogorski mediji.

Postupak je pokrenut zbog sumnje da je izvršio teško razbojništvo, krađu i tešku povredu, krivična djela za koja je u Njemačkoj propisana kazna zatvora do 15 godina.

Takođe je uhapšen i A. N. /29/ za kojim je kancelarija Interpola u Parizu raspisala međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji je protiv njega pokrenulo Više državno tužilaštvo u Lionu.

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Krivični postupak je pokrenut zbog sumnje na pokušaj ubistva, za šta je u Francuskoj propisana kazna zatvora do 30 godina.

Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su crnogorskog državljanina R. C. /42/, za kojim je podgorička kancelarija Interpola raspisala potjernicu radi izdržavanja kazne zatvora od šest mjeseci zbog trgovine drogom.

(SRNA)

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Tagovi :

hapšenje

Crna Gora

Interpolova potjernica

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