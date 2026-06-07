Logo
Large banner

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

Autor:

ATV
07.06.2026 13:17

Komentari:

0
полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Zagrebačka policija privela je 30-godišnjaka kojeg je zatekla u parku s eksplozivnom napravom i dva oštra predmeta.

Muškarac je uhapšen juče nakon dojave građana, a naknadno je utvrđeno da je za njim bilo raspisano pet potraga, piše Dnevnik.

Нож

Hronika

Provocirali muškarca, on izletio sa nožem: Detalji krvavog obračuna Zelenom vencu

Policija je saopštila kako je u subotu oko 17:15 dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici i da kod sebe ima moguće eksplozivno sredstvo.

Odmah su izašli na teren i zatekli muškarca pored kojeg su se nalazila dva oštra predmeta. Uz njih je pronađena i eksplozivna naprava koja je na siguran način uklonjena i oduzeta.

Osumnjičeni je priveden u službene prostorije zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih naprava.

Policija je utvrdila da je riječ o 30-godišnjaku za kojim je bilo raspisano ukupno pet potraga zbog različitih prekršaja i krivičnih djela.

Дејан Петровић

Scena

Kćerka Dejana Petrovića pretučena jer je odbila udvarača

Zagrebačka policija protiv njega je i ranijih godina više puta postupala.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je višetruki prestupnik imao 2,14 promila alkohola u krvi, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja.

S obzirom na to da mu je od ranije određen istražni zatvor, u subotu je odveden u zatvor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Policija

hapšenje

eksplozivna naprava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".

Gradovi i opštine

Položeni vijenci za poginule pripadnike odreda "Jahorina"

1 h

0
Жена гласа током парламентарних избора у Приштини, главном граду Косова, у недјељу.

Srbija

Izbori na KiM: Do 11 časova izlaznost 8,33 odsto, i dalje najveća u srpskim sredinama

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Krvavi pir u Banovićima: Muškarac ubijen, žena teško ranjena

1 h

0
Неизвјесност око НИС-а и даље траје: ОФАК појачава притисак на преговараче

Srbija

Neizvjesnost oko NIS-a i dalje traje: OFAK pojačava pritisak na pregovarače

1 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Deset minuta terora u Osijeku: Penzioner "pokosio" sve pred sobom

3 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Region

Dva Albanca i Crnogorac uhapšeni po Interpolovim potjernicama

17 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj, dvoje mrtvih

20 h

0
Застава Црна Гора

Region

Aco Đukanović napustio Crnu Goru

1 d

0

  • Najnovije

13

40

Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

13

34

Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

13

31

Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

13

17

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

13

07

Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner