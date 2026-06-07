Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

Zagrebačka policija privela je 30-godišnjaka kojeg je zatekla u parku s eksplozivnom napravom i dva oštra predmeta.

Muškarac je uhapšen juče nakon dojave građana, a naknadno je utvrđeno da je za njim bilo raspisano pet potraga, piše Dnevnik.

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Policija je saopštila kako je u subotu oko 17:15 dobila dojavu da nepoznati muškarac sjedi na klupi u parku u Andrilovečkoj ulici i da kod sebe ima moguće eksplozivno sredstvo.

Odmah su izašli na teren i zatekli muškarca pored kojeg su se nalazila dva oštra predmeta. Uz njih je pronađena i eksplozivna naprava koja je na siguran način uklonjena i oduzeta.

Osumnjičeni je priveden u službene prostorije zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih naprava.

Policija je utvrdila da je riječ o 30-godišnjaku za kojim je bilo raspisano ukupno pet potraga zbog različitih prekršaja i krivičnih djela.

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Zagrebačka policija protiv njega je i ranijih godina više puta postupala.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je višetruki prestupnik imao 2,14 promila alkohola u krvi, nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja.

S obzirom na to da mu je od ranije određen istražni zatvor, u subotu je odveden u zatvor.