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Ukradena dva trotineta u Banjaluci, uhapšen osumnjičeni

Autor:

ATV
08.06.2026 10:52

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полиција дастер службеници МУП-а
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je T.K.S. iz Norveške zbog sumnje da je ukrao dva električna trotineta, čija je vrijednost procijenjena na oko 6.000 KM.

U PU Banjaluka navode da je T.K.S osumnjičen za dva krivična djela krađe.

”Lice se sumnjiči da je 31. maja i 2. juna u Banjaluci ukrao dva električna trotineta ukupne vrijednosti oko 6.000 KM. Operativnim radom navedeni trotineti su pronađeni i oduzeti, te će biti vraćeni vlasnicima”, saopštila je PU Banjaluka

Dodaju da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv T.K.S. biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

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Tagovi :

Krađa

električni trotinet

trotinet

Banjaluka

hapšenje

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