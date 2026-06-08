Ukradena dva trotineta u Banjaluci, uhapšen osumnjičeni

Banjalučka policija uhapsila je T.K.S. iz Norveške zbog sumnje da je ukrao dva električna trotineta, čija je vrijednost procijenjena na oko 6.000 KM.

U PU Banjaluka navode da je T.K.S osumnjičen za dva krivična djela krađe.

”Lice se sumnjiči da je 31. maja i 2. juna u Banjaluci ukrao dva električna trotineta ukupne vrijednosti oko 6.000 KM. Operativnim radom navedeni trotineti su pronađeni i oduzeti, te će biti vraćeni vlasnicima”, saopštila je PU Banjaluka

Dodaju da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv T.K.S. biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.