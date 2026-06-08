Logo
Large banner

Nakon pucnjave u Sarajevu policija traga za još dvije osobe

Autor:

ATV
08.06.2026 10:28

Komentari:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Tri osobe povrijeđene su u jučerašnjoj pucnjavi koja se desila na lokalitetu Spomen-parka Vraca, u ulici Husinjska, područje opštine Novo Sarajevo, a policija traga za još dvije osobe.

Naime, kako je jutros saopštio MUP KS, 07.06.2026. godine u 18:15 sati, obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da je na lokalitetu Spomen-parka Vraca na području opštine Novo Sarajevo došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Policija rs

Hronika

Pijan pretukao ženu u Banjaluci, povrijeđena prevezena na UKC

- Tom prilikom su tri osobe povrijeđene, koje su hospitalizovane u KCUS-u. Uviđajem, kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, na okolnosti kvalifikovane kao izvršenje krivičnog djela Ubistvo u pokušaju, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policijski službenici tragaju za dva muškarca koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom, te preduzimaju mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovog krivičnog djela – navode iz policije jutros.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Pucnjava

Policija

MUP Kanton Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новац

Društvo

Ako se penzije u Srpskoj povećaju za 3,55 odsto, koliko je to u markama

1 h

6
Полицијско ауто

Srbija

Potukli se zbog djece, pa potegli nož: Jedna osoba stradala u jezivom sukobu u Đakovici

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Tuča u centru grada, jedna osoba zadobila povrede

3 h

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Svijet

Mediji tvrde: Srbin ubijen u pucnjavi u Španiji

3 h

0

Više iz rubrike

Пијан претукао жену у Бањалуци, повријеђена превезена на УКЦ

Hronika

Pijan pretukao ženu u Banjaluci, povrijeđena prevezena na UKC

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Tuča u centru grada, jedna osoba zadobila povrede

3 h

0
Возило Хитне помоћи.

Hronika

Pješak teže povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Zemunu

4 h

0
Амел Богучанин

Hronika

Otkriveno ko su ranjeni u pucnjavi u BiH

14 h

0

  • Najnovije

11

47

Trišić Babić: Ne treba da budemo prestrogi prema sebi

11

46

Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji

11

36

Kroz grad šetao sa pištoljem: Albanac uhapšen u Crnoj Gori

11

25

Hospitalizovan Siniša Karan

11

23

Napadnut Izrael, formacija se uključila u rat na Bliskom istoku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner