Nakon pucnjave u Sarajevu policija traga za još dvije osobe

Tri osobe povrijeđene su u jučerašnjoj pucnjavi koja se desila na lokalitetu Spomen-parka Vraca, u ulici Husinjska, područje opštine Novo Sarajevo, a policija traga za još dvije osobe.

Naime, kako je jutros saopštio MUP KS, 07.06.2026. godine u 18:15 sati, obaviještena je Uprava policije MUP-a KS da je na lokalitetu Spomen-parka Vraca na području opštine Novo Sarajevo došlo do upotrebe vatrenog oružja.

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- Tom prilikom su tri osobe povrijeđene, koje su hospitalizovane u KCUS-u. Uviđajem, kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, na okolnosti kvalifikovane kao izvršenje krivičnog djela Ubistvo u pokušaju, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policijski službenici tragaju za dva muškarca koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom, te preduzimaju mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ovog krivičnog djela – navode iz policije jutros.

(Avaz)