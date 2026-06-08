Ako se penzije u Srpskoj povećaju za 3,55 odsto, koliko je to u markama

Vlasti u Republici Srpskoj najavile su da će u avgustu doći do vanrednog povećanja penzija, a, iako odluka još nije donesena, penzioneri se nadaju da će ono iznositi 3,55 odsto.

Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović prije nekoliko dana rekao je da će odluka o povećanju biti donesena u julu nakon rebalansa.

Koliko je to povećanje u markama?

Ako bi došlo do povećanja za pomenuti procenat to znači da će najniža penzija do 15 godina penzijskog staža rasti za oko 12 maraka i iznosiće nešto iznad 360 KM.

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Minimalna penzija za 40 godina staža trenutno iznosi 698,89, što znači da će biti uvećana za nešto manje od 25 KM dostići će iznos oko 723 marke.

Najviše penzija za maj mjesec trenutno iznosi 3.776,10, a nakon uvećanja od 3,55 odsto, ako se potvrdi ovaj procenat, biće povećana na oko 3.910 maraka, što je rast za oko 134 marke.

U januaru povećane za 6,45 odsto

Podsjećamo, penzije u Republici Srpskoj u januaru su povećanje za 6,45 odsto, što je redovno godišnje usklađivanje.

Penzije su tada povećane za svih za oko 294.000 korisnika, a za ovu godinu budžet za ove namjene iznosi 2,194 milijarde KM.

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To je bilo 23. usklađivanje u posljednjih 12 godina, odnosno devet redovnih i 14 vanrednih. Dakle, avgustovsko usklađivanje biće 15. vanredno u posljednjih 12 godina.

Nadaju se i jednokratnoj pomoći

Trifunović je ranije rekao da bi pojedini penzioneri u ovoj godini mogli da dobiju i jednokratnu pomoć.

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"Poslali smo zahtjev Vladi Srpske, i sad čekamo. Jednokratnu pomoć smo tražili za sve penzionere čija su primanja do iznosa prosječne penzije. Kolika će ta jednokratna pomoć biti, još ne znamo, ali mislim da neće biti ispod 100 KM. Sve zavisi od toga koliko u državnoj kasi ima para", poručio je Trifunović.