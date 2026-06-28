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Požar u selu Slivlja kod Gacka ugrožava kuće

Autor:

Teodora Bjelogrlić
28.06.2026 18:23

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У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.
Foto: ATV

U poslijepodnevnim časovima izbio je požar trave i niskog rastinja u selu Slivlja, na području Gacka, koji ugrožava stambene objekte.

Пожар Гацко
Požar Gacko

Kako je potvrđeno za ATV iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, na terenu su vatrogasci koji zajedno sa mještanima gase požar i pokušavaju da spriječe njegovo dalje širenje prema kućama.

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Tagovi :

požar Gacko

Vatrogasci

vatra

ugrožene kuće

Komentari (1)

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