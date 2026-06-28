Požar u selu Slivlja kod Gacka ugrožava kuće

Foto: ATV

U poslijepodnevnim časovima izbio je požar trave i niskog rastinja u selu Slivlja, na području Gacka, koji ugrožava stambene objekte.

Požar Gacko Kako je potvrđeno za ATV iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, na terenu su vatrogasci koji zajedno sa mještanima gase požar i pokušavaju da spriječe njegovo dalje širenje prema kućama.

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