Požar u selu Slivlja kod Gacka ugrožava kuće

Autor:Teodora Bjelogrlić
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U poslijepodnevnim časovima izbio je požar trave i niskog rastinja u selu Slivlja, na području Gacka, koji ugrožava stambene objekte.
Kako je potvrđeno za ATV iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, na terenu su vatrogasci koji zajedno sa mještanima gase požar i pokušavaju da spriječe njegovo dalje širenje prema kućama.
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