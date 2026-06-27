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Žetva ječma u punom jeku, prinosi solidni

Autor:

Zorica Petković
27.06.2026 19:48

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Јечам
Foto: ATV

Žetva ječma je u punom jeku. Ječam je na području Gradiške , Laktaša i Srpca jesenas zasijan na oko 2.100 hektara.Prinosi su na nivou višegodišnjeg prosjeka, od pet i šest tona po hektaru, što poljoprivredni stručnjaci kao i ratari, ocjenjuju kao solidan rod.

Intenzivna žetva ječma u Lijevče polju. Kombajni na njivama, ratari i savjetodavci zadovoljni obilaze parcele. Sve je pričaju dobro rodilo, pa i ječam. Vremenske prilike su im do sada išle na ruku, sada je važno samo da se žetva svih kultura završi prije eventualnih nepogoda. Među zadovoljnim ratarima je i Radovan Berendika.

„Ovdje imam 5 dunuma, dobra je godina bila za proizvođače ječma, pšenice i kukuruza i vidite sve je dobro. Ja radim za svoje potrebe, tovim 4 – 5 krmača, tako odhranim 10-tak tovnjenika, lično za svoju proizvodnju“, rekao je Radovan Berendika , poljoprivredni proizvođač, selo Kladari kod Srpca.

Ječam doživljava pravu ekspanziju zbog rentabilnosti, ne traži mnogo vode i završava vegetaciju prije sušnog perioda. Ječam ima i druge prednosti. Farmeri koji hrane životinje ječmom mogu da računaju na kvalitetnije i manje masno meso, što im olakšava plasman na tržište.

Žetva ječma trajaće najvjerovatnije do kraja sedmice. Prinosi bi trebalo da budu na nivou prošlogodišnjih prinosa , od 5 do 6,5 tona po hektaru.

Naši domaćini su se ,pričaju savjetodavci ,dovoljno osposobili da uzgajaju dvije kulture u istoj proizvodnoj sezoni i na istoj parceli. Podjednako se uvažava tradicija i struka.

„Nakon skidanja ječma idu sa postrnim kukuruzom koji koriste za proizvodnju silaže za dalju ishranu svojih grla, tako da iz tog razloga zbog promjene klime i svega ostalog, velikih ulaganja koje su naši poljoprivredni proizvođači imali u prethodnom periodu u sisteme za navodnjavanje, došli u mogućnost da imaju dvije žetve u istoj proizvodnoj godini“, rekao je Slavko Tošić, rukovodilac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, PJ Gradiška.

Bliži se i žetva zobi, uljane repice i pšenice. Još uvijek se ne zna kolika će biti otkupna cijena, ali se zna da bi podsticaji za pšenicu trebalo da budu isplaćeni do kraja jula. Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju poljoprivrednike da 30.juna ističe rok za predavanje zahtjeva za ostvarivanje podsticaja za suncokret i soju. Pravo ostvaruju oni ratari koji pod tim kulturama imaju najmanje 1 hektar.

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žetva

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