Istočno Sarajevo: Na bilborde postavljene fotografije stradale srpske djece u Podrinju

Foto: Srna

U Istočnom Sarajevu postavljene su fotografije na bilborde stradale srpske d‌jece u Podrinju uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Ova poruka upućena je građanima Republike Srpske i putnicima koji prolaze kroz Istočno Sarajevo da prisustvuju pomenu za za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča, koji su stradali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovaj centralni memorijalni događaj biće održan u subotu, 4. jula, u Bratuncu. Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.