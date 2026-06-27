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Istočno Sarajevo: Na bilborde postavljene fotografije stradale srpske djece u Podrinju

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 14:23

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Билборди са сликама страдале дјеце
Foto: Srna

U Istočnom Sarajevu postavljene su fotografije na bilborde stradale srpske d‌jece u Podrinju uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču.

Ova poruka upućena je građanima Republike Srpske i putnicima koji prolaze kroz Istočno Sarajevo da prisustvuju pomenu za za 3.267 poginulih srpskih boraca i civila sa područja srednjeg Podrinja i Birča, koji su stradali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Ovaj centralni memorijalni događaj biće održan u subotu, 4. jula, u Bratuncu.

Srna

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

bilbordi

stradanje Srba

Republika Srpska

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