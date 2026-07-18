Haotični snimci: Tornado prevrtao kamione na auto-putu

Autor:ATV redakcija
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Snažan tornado pogodio je centralni dio Francuske nakon talasa ekstremnih vremenskih prilika izazvanih olujama i visokim temperaturama.
Na udaru nevremena našli su se i vozači na auto-putu A72, sjeverno od Sen Etjena, gdje su snažni udari vjetra prevrtali teške teretne kamione.
L'autoroute A72 a été coupée au nord de Saint-Etienne ce soir suite au passage de la tornade qui a renversé deux poids-lourds.— Keraunos (@KeraunosObs) July 16, 2026
Vidéo de TL7. pic.twitter.com/ZOKhP1d1Vo
Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje razornu snagu tornada i dramatične scene na putu, dok se vozila bore sa orkanskim vjetrom.
🌪️ L'orage supercellulaire qui a touché la Loire a généré une tornade au nord de Saint-Étienne à hauteur de l'Hôpital Nord ! Des dégâts sont signalés. (© Mathis Tosalli) pic.twitter.com/jnbbLsIrA0— Météo Express (@MeteoExpress) July 16, 2026
Francuska je danima na udaru vreline i temperatura od 40 stepeni, a dotok vlažne vazdušne mase sa Atlantika doveo je do stvaranja snažnih oluja, čak i uz opasnost od tornada, prenosi "Telegraf".
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