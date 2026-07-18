Haotični snimci: Tornado prevrtao kamione na auto-putu

Snažan tornado pogodio je centralni dio Francuske nakon talasa ekstremnih vremenskih prilika izazvanih olujama i visokim temperaturama.

Na udaru nevremena našli su se i vozači na auto-putu A72, sjeverno od Sen Etjena, gdje su snažni udari vjetra prevrtali teške teretne kamione.

L'autoroute A72 a été coupée au nord de Saint-Etienne ce soir suite au passage de la tornade qui a renversé deux poids-lourds.

Vidéo de TL7. pic.twitter.com/ZOKhP1d1Vo — Keraunos (@KeraunosObs) July 16, 2026

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje razornu snagu tornada i dramatične scene na putu, dok se vozila bore sa orkanskim vjetrom.

🌪️ L'orage supercellulaire qui a touché la Loire a généré une tornade au nord de Saint-Étienne à hauteur de l'Hôpital Nord ! Des dégâts sont signalés. (© Mathis Tosalli) pic.twitter.com/jnbbLsIrA0 — Météo Express (@MeteoExpress) July 16, 2026

Francuska je danima na udaru vreline i temperatura od 40 stepeni, a dotok vlažne vazdušne mase sa Atlantika doveo je do stvaranja snažnih oluja, čak i uz opasnost od tornada, prenosi "Telegraf".