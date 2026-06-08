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Razočaravajuća prognoza: Od sutra kiša i pljuskovi sa grmljavinom

Autor:

ATV
08.06.2026 09:06

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Разочаравајућа прогноза: Од сутра киша и пљускови са грмљавином
Foto: ATV

U Republici Srpskoj će, nakon sunčanog ponedjeljka, do kraja sedmice doći do vremenskog preokreta.

U narednim danima se može očekivati kiša. Meteorolozi najavljuju pljuskove sa grmljavinom.

Poned‌jeljak, 8. jun

Nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

"Popodne na jugozapadu, jugu i istoku razvoj oblaka koji će samo ponegd‌je donijeti kratkotrajnu i slabu kišu. Vjetar slab i promjenljiv, uveče ponegd‌je umjeren istočni. Minimalna temperatura vazduha od devet do 16, na jugu do 20 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 32, u višim pred‌jelima od 21 stepen", naveli su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Utorak, 9. jun

Toplo vrijeme uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada očekuje se u utorak.

"Biće uglavnom suvo, a vrlo slaba kiša je moguća samo ponegd‌je na istoku i zapadu popodne i uveče. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni", ističu meteorolozi.

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Maksimalna temperatura vazduha biće od 27 do 32, u višim pred‌jelima od 22 stepena.

Srijeda, 10. jun

U srijedu se očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplo vrijeme.

"Popodne povremeni pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i istoku. U narednoj noći kiša će početi na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 18, na jugu oko 20 stepeni", dodaju oni.

Prema njihovoj prognozi, maksimalna temperatura vazduha od 26 na zapadu do 33 na istoku, u višim pred‌jelima od 22 stepena.

Četvrtak, 11. jun

Oblačno i svježije vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom najavljeno je za četvrtak.

"Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo i toplije, a kiša će ove pred‌jele zahvatiti tek uveče. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 25, na jugu i jugoistoku do 30 stepeni", navode iz RHMZ.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kiša

Vrijeme

Vremenska prognoza

RHMZ

Grmljavina

Pljuskovi

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