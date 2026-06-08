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Potukli se zbog djece, pa potegli nož: Jedna osoba stradala u jezivom sukobu u Đakovici

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ATV
08.06.2026 09:58

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Jeziva tuča izbila je u subotu uveče u Đakovici u kojoj je jedna osoba nastradala, dok su tri povrijeđene, sumnja se da je sukobu odraslih prethodio sukob između djece.

Kako je saopštila tzv. kosovska policija, tuča se dogodila oko 21.30 časova u Ulici Ali Ibra u Đakovici, kada je policiji prijavljeno da je došlo do fizičkog obračuna.

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U tuči su četiri osobe zadobile jtelesne povrede, nakon čega su prevezene u Urgentni centar Regionalne bolnice u Đakovici, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

Kako navode mediji, jedna od povrijeđenih osoba preminula je od zadobijenih povreda, za koje se sumnja da su naneijte oštrim predmetom.

Prema navodima policije, među povrijeđenima se nalazi i osumnjičeni za ovaj slučaj.

- Oko 21.30 časova dobili smo informaciju o tuči u Ulici Ali Ibra u Đakovici. Kao posljedica ovog incidenta, četiri osobe zadobile su tjelesne povrede i ukazana im je ljekarska pomoć u Urgentnom centru Regionalne bolnice u Đakovici. Jedna od povrijeđenih osoba preminula je od zadobijenih rana, za koje se sumnja da su nanijete oštrim predmetom. Među povrijeđenima je i osumnjičeni - navodi se u saopštenju tzv. kosovske policije.

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Nadležne policijske jedinice izašle su na lice mjesta, a istraga se sprovodi u koordinaciji sa državnim tužiocem.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja, uključujući i navode da je obračun odraslih uslijedio nakon prethodnog sukoba između djece.

(Telegraf.rs)

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Đakovica

napad nožem

preminuo muškarac

fizički napad

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