Objavljeni najnoviji rezultati izbora na Kosovu i Metohiji

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40 odsto biračkih mjesta, na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92 odsto, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka na KiM - Srpska lista osvojila je 6,17 odsto, odnosno 42.761 glas.

Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu.

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Na drugom mjestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova (DPK) sa 21,06 odsto, odnosno 145.856 glasova, a na trećem Demokratski savez Kosova (DSK) sa 17,61 odsto, odnosno 121.976 glasova, objavljeno je na sajtu CIK-a.

Alijansa za budućnost Kosova (ABK) osvojila je 7,18 odsto, odnosno 49.705 glasova.

Prema ovim rezultatima, stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,76 odsto ili 5.232 glasa, a značajan broj glasova osvojila je u albanskim sredinama kao što su Prizren, Đakovica, Suva Reka.

Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je sinoć da je Srpska lista ostvarila fantastične rezultate i da je u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, ali da je, kao i na prethodnim izborima, na djelu politički inženjering Prištine i da Rašiću dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina.

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Član Predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da se ponovo krade mandat iz ruku srpskog naroda i poklanja Rašiću.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković naveo je da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata, a da je istovremeno na djelu izborni inženjering Aljbina Kurtija kojim planira da od srpskog naroda, albanskim glasovima, ukrade jedan mandat i pokloni ga Nenadu Rašiću, koji je glasove dobio u čisto albanskim sredinama.

Petković je istakao da Rašić ne može niti će ikada zastupati srpski narod.

Ovi preliminarni rezultati CIK-a ne uključuju glasove sa uslovnih biračkih mjesta, glasove osoba sa posebnim potrebama i glasove birača koji su glasali van KiM.

Izlaznost na izborima u nedjelju bila je 36,88 odsto, a najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama.

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Ukupna izlaznost manja je za osam odsto nego na izborima u decembru 2025. godine.

Izbori su održani u atmosferi brutalnih pritisaka Prištine na Srbe i Srpsku listu - hapšenja, prijetnji, upada u srpske institucije, a Srbi su hapšeni i na sam dan izbora.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica, a za 100 mandata nadmeću se stranke Albanaca.

(sputniknews.com)