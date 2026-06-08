Užas u Iraku: Zapalio se autobus, najmanje 21 osoba poginula

Najmanje 21 osoba poginula je, a 19 je povrijeđeno kada se putnički autobus prevrnuo i zapalio u blizini grada Nasirije na jugu Iraka, saopštila je policija.

Zdravstveni zvaničnici su saopštili da je većina povrijeđenih u kritičnom stanju jer su zadobili teške opekotine, preneo je Rojters.

U saopštenju policije se navodi da se nesreća dogodila nakon što je vozač izgubio kontrolu nad autobusom na auto-putu u blizini Nasirije, nakon čega se vozilo prevrnulo i zapalilo.

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Irački premijer Ali al-Zaidi naredio je istragu o uzrocima nesreće, saopštila je njegova kancelarija.

Saobraćajne nesreće su česte u Iraku zbog brze vožnje, loših puteva i neadekvatnog sprovođenja saobraćajnih propisa, navodi Rojters.