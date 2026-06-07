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Nataša Bekvalac otkrila koliko dugo nema partnera

Autor:

ATV
07.06.2026 19:08

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Пјевачица Наташа Беквалац
Foto: Youtube/ K1 Televizija

Pop pjevačica Nataša Bekvalac, iza koje su tri braka, govorila je otvoreno o svom privatnom životu i istakla da više ne planira odlazak pred matičara.

Kako kaže, već oko sedam i po godina nema partnera, ali dodaje da se dobro osjeća i kada je sama, te da je kroz iskustva promijenila pogled na ljubavne odnose.

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U jednom intervjuu, Bekvalac je otkrila i svoje preferencije kada je riječ o muškarcima. Iako je morala birati između braka i razvoda, odlučila se za brak, dok je na pitanje o izboru između ozbiljne veze i prolazne avanture izabrala vezu na jednu noć.

Otkrila je i da joj pažnju češće privuku mlađi muškarci, kao i da joj je fizički izgled važan, ali ne presudan.

"Kad god me neko zainteresuje ili mi privuče pažnju, obično je mlađi od mene", izjavila je pjevačica.

Dodala je da u životu prednost daje emocijama nad materijalnim stvarima, naglašavajući da joj je važnije da je srećna nego finansijski stabilna.

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Takođe je istakla da bi radije bila zadovoljna sobom nego opsjednuta izgledom, te da prirodnost preferira u odnosu na estetske korekcije.

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Tag :

Nataša Bekvalac

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