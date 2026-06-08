Trebinje kao Dubai - apartmani do 300 KM za noć

Kada na Bukingu pogledate cijene za sljedeći vikend u Trebinju može vam se desiti da pomislite da ste ukucali Dubaji. Niste, to samo neki žele brze pare.

Sljedeći vikend je motorijada, Trebinje će biti krcato, gosti stižu sa svih strana pa su neki odlučili zaratiti brzo i bezobrazno.

Noć u pojedinim trebinjskim apartmanima košta i više od 300 maraka. Organizatori motorijade se ograđuju.

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"To su cijene basnoslovne, cijene ravne Dubajiju. Ja kažem nije problem da se nešto podigne ajmo reći 20, 30, 50 odsto ali ljudi misle da za jednu noć mogu izdati svoj apartman za 200 evra zato što je Motorijada a taj isti apartman je u ponedjeljak 50 maraka mislim stvarno je loša reklama i za grad i za nas i ja apelujem na sve ljude, daj pomozite, niko se nije obogatio za dva dana", rekao je Miki Muratović, Moto klub TNT Trebinje.

U drugim gradovima bajkere ljudi dočekuju sa promotivnim cijenama, a ovdje ljudi gledaju da zarade na nečijoj dobroj organizaciji i povjerenju.

Što je skupo skupo je, kažu Trebinjci i turisti pred kamerom ATV. Nije pošteno, ali šta da se radi

"Vjerovatno je gužva, ima turista ukazala im se prilika ali mislim iskreno da to nije pošteno",

"150 evra ako je jek sezone nije skupo a predsezona onda je skupo",

"Pa što smeta neka idu. Nemaju para pa hoće da zarade. Moj stan moja cijena",

"Preskupo",

"150 evra je skupo, u BiH je to skupo", govore Trebinjci i turisti za ATV.

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Neki se od muke nasmiju kada pogledaju pojedine račune iz Trebinja. I ugostitelji su se zaigrali sa cijenama.

Zbog onih koji na turistima žele zaraditi brze i lake pare, glavobolje često ima i domaće stanovništvo. Trebinjci sve komentarišu kao bezobrazno.

Taj bezobrazluk šalje samo lošu sliku uz Trebinja. U Turističkoj mogu samo da apeluju.

"Apsolutno apelujemo na sve sugrađane da gledamo na turizam kao dugoročnu investiciju, kako granu privrede koja preuzima primat u našem gradu. Da povedemo računa da oformimo neke korektne cijene da bi privlačili što više i više gostiju u naš grad", poručuje Jovica Milošević, direktor TO Trebinje.

Ovo su pojedinci, većina Trebinjaca sa apartmanima drži normalne cijene dodaje Milošević. Ne može se u kraj stati divljanju cijena na jugu zato su u Turističkoj odlučili da pokrenu inicijativu za uvođenje kartica za popust domaćem življu jer je Trebinje Trebinjcima odavno skupo.