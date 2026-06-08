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Tuča u centru grada, jedna osoba zadobila povrede

Autor:

ATV
08.06.2026 08:15

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Na Mostu Suade i Olge u Sarajevu sinoć je došlo do tučnjave u kojoj je jedna osoba zadobila povrede.

- Jedna osoba zadobila je tjelesne povrede. Policijski službenici izvršili su uviđaj na licu mjesta - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

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Kako dalje navode, nije poznato koliko lica je učestvovalo, detalji se još uvijek ispituju.

Dio mosta jutros je ograđen žutom tragom, a vidljivi su i tragovi krvi na trotoaru.

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Tagovi :

Sarajevo

Tuča

Policija

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