Tuča u centru grada, jedna osoba zadobila povrede

Autor:ATV
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Na Mostu Suade i Olge u Sarajevu sinoć je došlo do tučnjave u kojoj je jedna osoba zadobila povrede.
- Jedna osoba zadobila je tjelesne povrede. Policijski službenici izvršili su uviđaj na licu mjesta - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.
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Kako dalje navode, nije poznato koliko lica je učestvovalo, detalji se još uvijek ispituju.
Dio mosta jutros je ograđen žutom tragom, a vidljivi su i tragovi krvi na trotoaru.
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