Tuča u centru grada, jedna osoba zadobila povrede

Na Mostu Suade i Olge u Sarajevu sinoć je došlo do tučnjave u kojoj je jedna osoba zadobila povrede.

- Jedna osoba zadobila je tjelesne povrede. Policijski službenici izvršili su uviđaj na licu mjesta - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Svijet Mediji tvrde: Srbin ubijen u pucnjavi u Španiji

Kako dalje navode, nije poznato koliko lica je učestvovalo, detalji se još uvijek ispituju.

Dio mosta jutros je ograđen žutom tragom, a vidljivi su i tragovi krvi na trotoaru.