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Hapšen u dvije velike akcije: Ko je Branislav Janjić - ranjeni u jučerašnjoj pucnjavi

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ATV
08.06.2026 11:03

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Хапшење Бранислава Јањића у акцији "Коде"
Foto: MUP RS

U pucnjavi koja se desila u nedjelju naveče na području Spomen-parka Vraca povrijeđeni su Amel Bogučanin, Branislav Janjić i Sergej Furtula.

Branislav Janjić policiji je poznat od ranije, kada je hapšen u akcij "Prolom 2" i "Kode".

Akcija "Kode"

Janjić je u lisicama završio u aprilu 2024. godine nakon što je za njim bila raspisana crvena interpolova potjernica u predmetu "Kode".

Branislav Janjic hapsenje

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Bjegunac iz predmeta ''Kode'' uhapšen po potjernici Interpola

Tada je uhapšen u Istočnoj Ilidži i bio je osumnjičen kao član kriminalne grupe za koju se sumnja da bavila trgovinom droge, te da je blisko sarađivala i sa kriminalnom grupom Darka Eleza.

Akcijom ”Kode”, osim Janjića, obuhvaćeni su bili i Bojan Rističević, Boris Mitrović zvani Gilmar, Dalibor Bambarez Bambi, Aleksandar Hršum, Danilo Cicović, Emina Mašić, Igor Cicović i Dragomir Pandurević.

"Prolom 2"

Godinu i po dana kasnije Janjić je ponovo uhapšen, tačnije predao se policiji nakon što nije pronađen na adresi tokom akcije "Prolom 2".

Акција Пролом

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Akcija ”Prolom”: Janjić se predao policiji

Grupa koja je uhapšena u akciji ”Prolom 2” osumnjičena je za nabavku i preprodaju velikih količina droge čime su, kako se sumnja, stekli imovinsku korist od oko 2,7 miliona evra.

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Branislav Janjić

Amel Bogučanin

Sergej Furtula

Pucnjava

Sarajevo

Akcija "Prolom 2"

Akcija ”Kode”

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