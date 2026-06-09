Imate li ovu kovanicu od jednog evra? Vrijedi i do 650 evra zbog greške

Iako većina ljudi svakodnevno koristi evro ne obraćajući posebnu pažnju na kovanice, pojedini primjerci mogu da vrijede pravo malo bogatstvo.

Stručnjaci upozoravaju da određene greške nastale prilikom kovanja mogu običnu kovanicu pretvoriti u rijetkost za koju su kolekcionari spremni izdvojiti stotine evra.

Kovanica iz Monaka vrijedna i do 650 evra

Jedan od najpoznatijih primjera je kovanica od jednog evra iz Monaka iz 2007. godine.

Na većini primjeraka ispod portreta kneza Alberta II nalaze se godina izdavanja i simbol roga izobilja, koji predstavlja oznaku kovnice. Međutim, na 2.291 kovanici ovaj simbol nedostaje.

Upravo zbog te greške kolekcionari su spremni platiti i do 500 evra, a u pojedinim slučajevima cijena dostiže čak 650 evra.

Koje greške na kovanicama donose najveću zaradu?

Prema numizmatičkim stručnjacima, najtraženije su kovanice sa sljedećim greškama:

Naopako okrenuta strana

Ukoliko je naličje kovanice okrenuto naopako u odnosu na lice, njena vrijednost može dostići i do 200 evra.

Pogrešan prsten ili jezgro

Kada se motiv kovanice od dva evra slučajno nađe na prstenu ili jezgru namijenjenom kovanici od jednog evra, cijena može dostići i do 650 evra.

Efekat „jaje na oko“

Ova greška nastaje kada središnji dio kovanice nije savršeno okrugao već ima ovalan oblik. Takvi primjerci mogu dostići vrijednost od oko 100 evra.

Stručnjaci upozoravaju na prevare

Iz Njemačkog udruženja trgovaca numizmatikom poručuju da treba biti oprezan prilikom kupovine na internetu.

Mnogi prodavci oglašavaju navodno rijetke kovanice po izuzetno visokim cijenama, ali se u većini slučajeva radi o običnim primjercima sa oštećenjima ili tragovima upotrebe, a ne o stvarnim greškama nastalim tokom kovanja.

U opticaju više od 150 milijardi kovanica

Njemačka centralna banka podsjeća da se u opticaju nalazi više od 150 milijardi evro-kovanica, zbog čega su manja odstupanja i nepravilnosti neizbježni.

Ipak, istinske greške u kovanju ostaju izuzetno rijetke i zato su toliko cijenjene među kolekcionarima.

Posebno su tražene kovanice iz malih evropskih država kao što su Monako, San Marino i Vatikan, jer se izdaju u ograničenim serijama i brzo postaju predmet interesovanja numizmatičara širom Evrope, prenosi Glas Srpske.