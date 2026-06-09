Danas je Sveti sveštenomučenik Terapont: Vjeruje se da njegova molitva donosi iscjeljenje

Autor:ATV
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Sveštenomučenika Teraponta, episkopa sardijskog.
Obratio je mnoge Jeline u vjeru Hristovu, zbog čega je bio ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicom i bijenjem. Obnaženog su ga položili na zemlju i svezali za četiri suva koca, pa su ga nemilosrdno tukli sve dok mu meso nisu zderali s kostiju.
No, mučenik je, ipak, ostao u životu, a ona četiri suva koca su ozelenjela i uzrasla u visoka drveta, od kojih su mnogi bolesnici dobijali iscjeljenje.
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Najzad, sveti Terapont je bio zaklan kao jagnje, u vrijeme Valerijana, i preselio se dušom u Carstvo, da gleda slavu Božiju u vječnosti. Časno je postradao 259. godine.
Molitva ovom svetitelju glasi: „Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Teraponte: Moli Hrista Boga da spase duše naše.“
(Kurir)
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