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Danas je Sveti sveštenomučenik Terapont: Vjeruje se da njegova molitva donosi iscjeljenje

Autor:

ATV
09.06.2026 06:58

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Православље, црква
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas proslavljaju Sveštenomučenika Teraponta, episkopa sardijskog.

Obratio je mnoge Jeline u vjeru Hristovu, zbog čega je bio ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicom i bijenjem. Obnaženog su ga položili na zemlju i svezali za četiri suva koca, pa su ga nemilosrdno tukli sve dok mu meso nisu zderali s kostiju.

No, mučenik je, ipak, ostao u životu, a ona četiri suva koca su ozelenjela i uzrasla u visoka drveta, od kojih su mnogi bolesnici dobijali iscjeljenje.

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Najzad, sveti Terapont je bio zaklan kao jagnje, u vrijeme Valerijana, i preselio se dušom u Carstvo, da gleda slavu Božiju u vječnosti. Časno je postradao 259. godine.

Molitva ovom svetitelju glasi: „Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Teraponte: Moli Hrista Boga da spase duše naše.“

(Kurir)

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