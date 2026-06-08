Poslodavci traže ukidanje kvota za zapošljavanje stranih radnika

7.427 - to je broj stranih radnika u ovoj godini u BiH. Ta cifra je za samo šest godina porasla za oko 380 odsto. Ni to nije dovoljno, kažu poslodavci. Traže više stranih radnika i poručuju, ukidanje kvota bi bilo jedino ispravno rješenje.

"Izvjesno je da ćemo trebati sve više strane radne snage iz inostranstva jer nemamo mogućnosti da domaću radnu snagu angažujemo jer je nema jer je otišla prema zemljama EU. U svakom slučaju radni učinak definiše platu. I domaći i strani radnici mogu zaraditi te plate“, rekao je Saša Aćić, direktor Unije poslodavaca Republike Srpske.

Takve plate su, čini se, primamljivije strancima. Trenutna kvota u Republici Srpskoj nije stvarna poručuju iz Sindikata. Brojka je daleko veća. Objašnjavaju, nisu obuhvaćeni radnici sa visokom stručnom spremom, vlasnici kapitala, nisu tu ni kulturni, a ni sportski radnici, pa se brojka penje gore. Za koliko - ne zna se. Poručuju, na ekonomsko-socijalnom savjetu neophodno je donijeti zajednički stav o stranoj radnoj snazi.

„Činjenica je da oni dolaze iz dalekoistočnih zemalja, gdje su plate manje, nego što su kod nas u Republici Srpskoj i da je za njih prihvatljiv ovaj iznos plata jer oni svoje plate ne troše ovdje, oni svoje plate šalju matičnim zemljama odnosno svojim porodicama, a da troše ovde i oni bi bili svjesni da su ovo male plate“, rekao je Danko Ružičić, generalni sekretar.

Treba da se vodi računa kome i zašto izdajemo radne dozvole, upozoravaju ekonomisti. Ističu da ne izdajemo dozvole hirurzima i IT stručnjacima. Trenutni trend zapošljavanja stranih radnika je opasan, poručuje Marko Đogo.

„Vidimo u Zapadnoj Evropi da je to dovelo do dubokih, do društvene krize, narušena je kohezija nakon što se to dešavalo par decenija pojedini dijelovi zemlje postali su - autohtono stanovništvo postalo je manjina. Svi trebamo razmisliti kakve nam reforme trebaju kako bi mogli zabraniti uvoz strane radne snage a da to ne padne samo na leđa privrede“, kazao je ekonomista Marko Đogo.

Lani je u BiH najviše radnih dozvola izdato u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, uslužnim djelatnostima, trgovini, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, te u umjetnosti, zabavi i rekreaciji. Dobili su ih državljani Indije, Nepala, Turske, Srbije, Bangladeša i Kine kažu iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.