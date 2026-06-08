Nakon pola vijeka ponovo u školskim klupama: 50 godina mature dobojske Gimnazije

U školske klupe ponovo nakon pola vijeka. Generacija učenika dobojske Gimnazije koja je školu upisala 1972. godine okupila se da bi obilježili 50 godina mature.

Prisjetili su se đačkih dana, prijateljstava i uspomena koje ni vrijeme nije izbrisalo.

Nakon pet decenija, bivši gimnazijalci, ponovo u školskim klupama, ali u znatno manjem broju u odnosu na 1972. godinu. Tada ih je u četiri odjeljenja bilo 116. Na prozivku nastavnika odazvalo se njih 34-voro.

"Sjećam se lijepih dana, to su najljepši dani, kada sazrijevaš, pravljenje planova za život, mnogo anegdota šta se sve dešavalo", rekla je bivša učenica Gimnazije, Biljana Maksimović.

Većina ih je radni vijek završila, a u penziji najviše vole vrijeme da provode sa unucima. Oni koji su ostali u Doboju, viđaju se često, a zahvaljujući modernim tehnologijama, nisu prekinuli kontakt ni sa onim koji žive na različitim kontinentima.

"Mi dječaci, tada je bilo moderno da nosimo dugu kosu i sad kad je proljeće i jesen, imali smo fizičko na poligonu, nismo u sali i svi smo nosili dugu kosu", kaže još jedan bivši učenik, Zoran Radonjić.

Dženana je, kaže, većinu školskih drugara prepoznala, iako priznaje da joj je trebalo vremena da se sjeti imena.

"Kad sam ugledala ovog jednog drugara Zicera, onda sam se sjetila kako smo ludo, ludo uživali na maturalnom putovanju", rekla je Dženana Mulanomerović Musić.

Duže od dvije decenije Anto Radić u dobojskoj Gimnaziji radio je kao profesor fizičkog vaspitanja. Priznaje, bio je strog, ali to je kaže išlo u korist učenika.

"To su super učenici, sa njima je bilo divota raditi. Nije bilo nikakvih problema, uvijek su dolazili na nastavu", zaključio je profesor fizičkog vaspitanja, Anto Radić.

Bivši gimnazijalci kažu, planiraju se češće okupljati da starim anegdotama dodaju i nove uspomene, prenosi RTRS