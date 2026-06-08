Autor:ATV
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Sladoled od banana iz blendera jednostavan je i brz desert koji se pravi od samo jednog sastojka i gotov je za nekoliko minuta.
Postupak je vrlo brz i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine.
Prvo uzmite zrele banane, ogulite ih i narežite na kolutiće. Potom ih stavite u vrećicu ili posudu i ostavite u zamrzivaču najmanje 3 do 4 sata, dok potpuno ne očvrsnu.
Kada su banane zamrznute, ubacite ih u blender i počnite blendati. U početku će smjesa biti mrvičasta, ali nastavite dok se ne počne pretvarati u kremastu teksturu, prenosi Kliks
Tokom blendanja dodajte vrlo malu količinu tečnosti, poput nekoliko kašika mlijeka, da bi se smjesa lakše sjedinila i postala glatka. Pazite da ne dodate previše tečnosti kako sladoled ne bi postao previše rijedak.
Kada dobijete gustu i kremastu smjesu, sladoled je spreman za posluživanje. Možete ga odmah sipati u zdjelice i jesti kao mekani sladoled ili ga staviti u zamrzivač na dodatnih 1 do 2 sata ako želite čvršću strukturu.
Po želji, u smjesu možete dodati kakao, orašaste plodove, komadiće čokolade, kokos ili voće, kako biste dobili različite okuse. Uživajte!
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