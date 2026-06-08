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Nagrada iz Milana stigla u UKC Srpske: Dr Sanela Burgić među pet najboljih u Evropi

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ATV
08.06.2026 12:48

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Др Санела Бургић, офталмолог са Клинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, добитница је престижне награде на Европском конгресу неуроофталмологије (ЕУНОС 2026), одржаном од 4. до 6. јуна у Милану.
Foto: Banjaluka.net

Dr Sanela Burgić, oftalmolog sa Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, dobitnica je prestižne nagrade "Travel Grant Award" na Evropskom kongresu neurooftalmologije (EUNOS 2026), održanom od 4. do 6. juna u Milanu.

Ovo značajno međunarodno priznanje dodijeljeno je za jedan od pet najbolje ocijenjenih naučnih radova na kongresu, koji je ove godine okupio više od 500 stručnjaka iz 78 zemalja svijeta.

Rad dr Burgić izabran je među najuspješnije ocijenjenim od strane međunarodnog naučnog komiteta, što dodatno potvrđuje njegov kvalitet i naučni doprinos oblasti neurooftalmologije.

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"Velika mi je čast što je naš rad prepoznat među velikim brojem prijavljenih istraživanja iz cijelog svijeta. Ovo priznanje predstavlja potvrdu kvaliteta naučnog rada, ali i dodatnu motivaciju za dalji razvoj i usavršavanje u oblasti neurooftalmologije", izjavila je dr Burgić.

Kako je istakla, međunarodni kongresi poput EUNOS-a pružaju dragocjenu priliku za razmjenu znanja, predstavljanje novih istraživanja i povezivanje sa vodećim evropskim i svjetskim stručnjacima.

"Ovakva priznanja imaju poseban značaj i za promociju stručnog i naučnog rada Klinike za očne bolesti UKC Republike Srpske na međunarodnoj sceni", naglasila je ona.

Dr Burgić je zahvalila i članovima istraživačkog tima koji su učestvovali u realizaciji rada.

“Želim da se zahvalim svojim koautorima, mentoru prof. dr Mirku Resanu sa Klinike za očne bolesti VMA u Srbiji, kao i komentorima prof. dr Zoranu Vukojeviću i prof. dr Daliborki Tadić sa Klinike za neurologiju UKC Republike Srpske, čija su podrška, znanje i saradnja bili od velikog značaja tokom istraživanja”, rekla je dr Burgić.

Nagrađeni rad predstavlja dio doktorskog istraživanja iz oblasti neurooftalmologije, jedne od najsloženijih subspecijalističkih grana medicine koja povezuje neurologiju i oftalmologiju, prenosi Banjaluka.net.

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Nagrada

UKC Republike Srpske

Sanela Burgić

Milano

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