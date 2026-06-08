Višković: U petak početak radova na dionici auto-puta Bijeljina-Brčko

"Prema potpisanom ugovoru, rok izgradnje je tri godine. Izvođač ima obavezu da uradi projekat i izvede radove, a `Autoputevi` eksproprijaciju koja je do danas izvršena od 90 odsto", rekao je Višković novinarima na svečanosti povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća "Autoputevi Republike Srpske".





On je naveo da "Autoputevi Republike Srpske" upravljaju sa 111 kilometara auto-puta, te da je već dogovoreno da se radi dodatnih 112 kilometara, prenosi Srna





"Od tri do četiri godine Srpska može da ima dvostruko veću kilometražu auto-puteva nego danas. Kada na to sve dodamo brojne važne projekte u fazi pripreme, poput obilaznice oko Banjaluke, auto-puta prema Mliništu, Jadransko-jonskog auto-puta od Stoca prema Andrijevici i slično, u ovom momentu u Srpskoj investicioni ciklus u vezi sa izgradnjom auto-puteva premašuje 2,5 milijardi KM", rekao je Višković.





Sa planovima u narednih par godina, kaže Višković, to se primiče iznosu od blizu šest milijardi KM bez PDV-a.





Kada je riječ o dionici auto-puta od Rače do Bijeljine, Višković je rekao da je taj auto-put trebao biti završen da se poštovalo ono što je napisano na papiru.





"To je prolongirano još nekih godinu dana i tamo se sada znatno više radi nego što se radilo. U vezi s tim apsolutno nijednom podizvođaču i nikome ne dugujemo nijednu KM", rekao je Višković i dodao da posljednje informacije ukazuju na to da je intenzitet radova znatno podignut.





Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je cilj oživljavanje svih gradilišta auto-puteva u Srpskoj i da bude omogućena veza auto-putem od Prijedora do Rače, odnosno do Beograda.





Stevanović je rekao da mu je želja da se ubrza izgradnja brze saobraćajnice Bijeljina-Zvornik-Konjević Polje, pa dalje prema Sokocu.





"Da krene prva dionica, odnosno da završimo barem prvih 50 kilometara u naredne četiri godine", rekao je Stevanović.





U Banjaluci je danas održana svečanost povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" na kojoj je predstavljen novi vizuelni identitet, odnosno logo i internet stranica ove firme.