Nastavlja se promet robe i putnika preko novog mosta u Gradišci

Međunarodni promet robe i putnika preko graničnih prelaza između BiH i Hrvatske nastaviće da se privremeno odvija preko novog mosta u Gradišci, nakon što su usaglašeni stavovi delegacija BiH i Hrvatske, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

"Nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske - saobraćaj će biti nastavljen. To podrazumijeva promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši", navedeno je u saopštenju.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima