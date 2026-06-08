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Nastavlja se promet robe i putnika preko novog mosta u Gradišci

Autor:

ATV
08.06.2026 15:19

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гранични прелаз нови мост Градишка
Foto: AMSRS

Međunarodni promet robe i putnika preko graničnih prelaza između BiH i Hrvatske nastaviće da se privremeno odvija preko novog mosta u Gradišci, nakon što su usaglašeni stavovi delegacija BiH i Hrvatske, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

"Nakon potpisivanja ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske i usaglašenog stava delegacija BiH i Hrvatske - saobraćaj će biti nastavljen. To podrazumijeva promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši", navedeno je u saopštenju.

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima

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Tagovi :

Stanje na granicama

novi granični prelaz Gradiška

promet robe i putnika

Granični prelaz

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