Sutra do 34 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu vazduha do 34 stepena Celzijusova.

U poslijepodnevnim časovima na istoku i sjeveru biće oblačno uz lokalnu pojavu slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni, a dnevna od 28 do 33, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Han Pijesak 20, Čemerno 21, Kalinovik 22, Kneževo 23, Sokolac 24, Gacko 25, Srebrenica 26, Mrkonjić Grad, Livno i Sarajevo 27, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo, Zvornik, Novi Grad, Sanski Most i Tuzla 28, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Banjaluka, Bijeljina, Drvar i Gradačac 29, Trebinje i Bileća 30, te Mostar 32 stepena Celzijusova.