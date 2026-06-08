Logo
Large banner

Sutra do 34 stepena

Autor:

ATV
08.06.2026 14:54

Komentari:

0
Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu vazduha do 34 stepena Celzijusova.

U poslijepodnevnim časovima na istoku i sjeveru biće oblačno uz lokalnu pojavu slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 17, na jugu oko 20 stepeni, a dnevna od 28 do 33, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Han Pijesak 20, Čemerno 21, Kalinovik 22, Kneževo 23, Sokolac 24, Gacko 25, Srebrenica 26, Mrkonjić Grad, Livno i Sarajevo 27, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo, Zvornik, Novi Grad, Sanski Most i Tuzla 28, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Banjaluka, Bijeljina, Drvar i Gradačac 29, Trebinje i Bileća 30, te Mostar 32 stepena Celzijusova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

vrijeme sutra

sunčano i toplo

Temperatura

oblačno vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Др Санела Бургић, офталмолог са Клинике за очне болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске, добитница је престижне награде на Европском конгресу неуроофталмологије (ЕУНОС 2026), одржаном од 4. до 6. јуна у Милану.

Društvo

Nagrada iz Milana stigla u UKC Srpske: Dr Sanela Burgić među pet najboljih u Evropi

3 h

0
Весна Бошњак узгаја најскупљу паприку на свијету Аји Чарапита, килограм кошта више од 30.000 марака

Društvo

Kilogram 30.000 KM: Vesna uzgaja najskuplju papriku na svijetu

4 h

0
Струја

Društvo

Spremite se: U srijedu bez struje 3.000 potrošača u Podrinju

5 h

0
Новац

Društvo

Ako se penzije u Srpskoj povećaju za 3,55 odsto, koliko je to u markama

6 h

13

  • Najnovije

16

37

Đoković poslao poruku Zverevu: "Srećan sam što si uspio"

16

36

Drama na nebu: Lovci F-16 ometali avion sa ministrima odbrane zemalja EU

16

30

Napravite domaći sladoled od samo jednog sastojka: D‌jeca će ga obožavati

16

21

Iran: Brodovi plaćaju do dva miliona dolara za prolaz kroz Hormuz

16

20

Kako pravilno čuvati hljeb kako bi duže ostao svjež tokom ljetnih mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner