Prevoznici iz regiona spremni da ponovo blokiraju prelaze

Šef Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i rukovodilac Operativnog tima za proces pristupanja EU Danijel Apostolović rekao je da se nada da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u zemljama Šengena, kao što je to urađeno sa Hrvatskom, dok se to pitanje ne riješi dugoročno.

Kako je rekao, dugoročno rješenje problema vidi kroz usvajanje vizne strategije EU.

Komentarišući najave prevoznika da će radikalizovati proteste, jer na sastancima Radne grupe Evropska komisija nije bilo nikakvog pomaka ka rješenju problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena, Apostolović je rekao da je to problem koji je na dnevnom redu već više od dvije godine i podsjetio da su na njega upozoravali Evropsku komisiju.

– Formirana je i radna grupa sa Evropskom komisijom koja se redovno sastaje. Imali smo već četiri sastanka. Dugoročno rješenje vidimo kroz usvajanje vizne strategije EU, ali to je nešto što je na dugom štapu. Sada sa Evropskom komisijom i državama članicama pokušavamo da to riješimo, da kažem, kratkoročno – rekao je Apostolović novinarima nakon konferencije „Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije“, koju je organizovala Američka privredna komora u Srbiji u Beograd.

Podsjetio je da je Hrvatska već usvojila izmjene i dopune zakona o strancima.

– Tako da vjerujem da ćemo i sa drugim državama članicama moći bilateralno da razgovaramo, da premostimo taj problem u narednom periodu. Razumijem da su gubici za privredu veliki. To je i razlog što smo još prije dvije godine pokrenuli ovo pitanje – rekao je on.

Dodao je da Evropska komisija u početku nije imala nikakvu vrstu razumijevanja i empatije prema ovom problemu, ali da su sada shvatili važnost njegovog što skorijeg rješavanja.

– Na pitanje kada se očekuje prelazno rješenje sa drugim zemljama, poput onog sa Hrvatskom, Apostolović je rekao da u ovom trenutku ne može da precizira. Samo ono što želim da kažem jeste da intenzivno radimo na pronalaženju rješenja. Maksimalno smo posvećeni, stalno smo u kontaktu i komunikaciji. Dakle, vjerujem da će doći do rješenja i da će države članice biti fleksibilne – rekao je Apostolović.

Član Upravnog odbora poslovnog udruženja Međunarodni transport Srbije Dušan Nikolić izjavio je ranije za Tan‌jug da na sastancima Radne grupe Evropske komisije 1. i 2. juna nije bilo nikakvog pomaka ka rješenju problema dužine boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena.

Nikolić je rekao da na sastancima sa Evropskom komisijom nema ničeg novog i da se, kako kaže, ista priča vrti ukrug.ž

Prevoznici iz regiona krajem januara blokirali su prelaze zbog strogog viznog režima Evropske unije, poznatog kao pravilo 90/180 dana.

Prema pravilima EU, vozači iz zemalja koje nisu članice mogu provesti najviše 90 dana u periodu od 180 dana unutar šengenske zone.

Dodatni pritisak izazvalo je uvođenje novog Sistema ulaska i izlaska (EES), koji predviđa uzimanje biometrijskih podataka na granicama.