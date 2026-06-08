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Novi granični prelaz u Gradišci nastaviće da radi u privremenom režimu

Autor:

Marko Gavrić
08.06.2026 19:30

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нови гранични прелаз Градишка
Foto: ATV

Novi prelaz kod Gradiške ostaje otvoren za prelazak putnika i promet robe.

Nakon potpisanog ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima poručeno je da će novi granični prelaz u Gradišci raditi sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. BiH će dobiti pet graničnih prelaza na kojima će se obavljati kontrolni pregledi robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima.

„Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prelaza za kontrolne preglede robe koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. Sad trenutno postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, kada novi most postane operativan i u funkciji onda taj preuzima.Imamo Svilaj, Izačić, Kamensko, to su sve granični prelazi koji će prometovati roba koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima“, rekla je Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara.

Putem diplomatske note će biti regulisan i formalno potvrđen privremeni status novog graničnog prelaza u Gradišci.

"Mi smo da otklonimo bilo kakve dileme uz današnje potpisivanje spremili jednu notu koju će ministarstvo vanjskih i evropskih poslova uputiti ministarstvu vanjskih poslova BiH u kojem jasno izražavamo razumijevanje obje strane da će se prelaz Gornja Varoš Gradiška nastaviti u režimu privremenog kakav je sada“, rekao je Andrej Plenković, premijer Hrvatske.

I dalje je mnogo posla pred institucijama kada je riječ o praktičnoj primjeni sporazuma, poručila je Predsjedavajuća Savjeta ministara. Neophodno je da i BiH i Hrvatska obezbijede kapacitete kako bi svi predviđeni prelazi bili u potpunosti funkcionalni.

"Na potezu je UIO da stvori sve tehničke preduslove za stavljanje kapaciteta u stalni kako je to ovaj sporazum predvidio“, kazala je Krišto.

Potpisnici ugovora su poručili da je sporazum od izuzetne važnosti za promet putnika i robe, ukupne ekonomske odnose i konkurentnost privrede. Trebao bi da olakša prelazak granice i obezbijedi efikasniji sistem kontrole.

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Tagovi :

GP Gradiška

novi granični prelaz Gradiška

UIO BiH

putnici

promet robe i putnika

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