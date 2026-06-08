Plaćaju 100 KM dnevnicu, posla ima za sve

Radovanovići u Velikoj Obarskoj već godinama sezonu dočekuju sa strepnjom hoće li trešnje imati ko da bere. Sezonskih radnika sve je manje, pa čak i sa većim dnevnicama, teško je naći radnu snagu.

„Malo smo morali najprije da proizvodnju prilagodimo tim uslovima. Neka moja ideja je bila da imao nekih 7-8 hektara trešnje, upravo zbog nedostatka radne snage, sadnju trešnje sam zaustavio na dva hektara, to za sada uspijevam da nađem radnike da oberemo. Prednost branja trešnje je što se bere duži vremenski period i u u jednom danu mi ne treba veliki broj sezonskih radnika. Cijene, odnosno troškovi berbe su znatno veći nego prethodnih godina“, rekao je Čedomir Radovanović iz Velike Obarske.

Slično je i na polju jagoda kod Vakčića u Maloj Obarskoj. Sezona se privodi kraju, jagode su brali već „stari“ radnici, jer nove je teško naći. Ni dnevnice preko 100 KM nisu privukli radnike u polja.

„Sve je teže doći do kvalitetne radne snage, kad kažem kvalitetne, nije to sad da za ovo treba ići u školu da bi se znala brati jagoda, brati krastavac, sjeći kupus ili paprika paradajz ili...nebitno, nego jednostavno idu ljudi gdje je lakše da se zaradi laka para. Mi se nekako borimo i uz pomoć dođu nam i djeca kada ne rade, ali sve teže je doći“, rekao je Đorđe Vakčić iz Male Obarske.

U proizvodnji duvana ključna je radna snaga jer se većina posla obavlja ručno. Dnevnice za berbu u Semberiji su oko 100 KM, dok su u Posavini i više, a posao uključuje i prevoz i hranu. Ipak radnike je i u ovoj branši teško pronaći, kažu duvanari.

„Svjesni smo da je iz godine u godinu sve veći problem sa tom radnom snagom i znamo da to što je prisutno da su to već sve starije generacije koje se bave tim poslom idu za tim poslom.Mi to gledamo kroz berbu jedne sušnice, znači jednog pogona, to je nekih 7-8 radnika, znači i do 1.000 KM se ide da bi se napunila jedna sušnica duvana“, rekao je Milenko Todorović, tehnolog u proizvodnji i obradi duvana.

Poznavaoci prilika na tržištu radne snage smatraju da ćemo biti prinuđeni na uvoz sezonskih radnika, ali da to neće biti iz zemalja razvijenih od nas.