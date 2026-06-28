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Turci ponudili bogat ugovor Vlahoviću

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 21:17

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Душан Влаховић
Foto: Tanjug/AP Photo/Antonio Calanni

Dušan Vlahović još uvijek nije zvanično i definitivno rekao „ne“ torinskom Juventusu, ali prema svim relevantnim informacijama s čizme, njegova epizoda u crno-bijelom dresu je završena.

Ono što u ovom trenutku predstavlja najveću nepoznanicu jeste gd‌je će srpski napadač nastaviti svoju karijeru, iako se u posljednje vrijeme u fudbalskim kuloarima najglasnije pominje ime istanbulskog Bešiktaša.

Glavni zagovornik ovog transfera je Vinćenco Italijano, šef stručnog štaba s kojim je Vlahović već imao vanserijsku saradnju tokom zajedničkih dana u Fiorentini, a koji je nedavno preuzeo kormilo turskog velikana. Italijano u Vlahoviću vidi idealnog vođu napada za ostvarivanje visokih klupskih ambicija.

Čelnici Bešiktaša su, kako bi ugodili novom treneru, navodno pripremili sjajan ugovor za Vlahovića. Nudi mu se trogodišnja vjernost uz fiksnu platu od čak 10 miliona evra po sezoni, u koju nisu uračunati primamljivi bonusi.

Ipak, uprkos ogromnom novcu koji je stavljen na sto, srpski golgeter je taj koji i dalje odugovlači i premišlja se.

Prema navodima medija, Vlahović je poslao jasnu poruku čelnicima turskog kluba da je njegova primarna želja ostanak na najvišem nivou, te da će još neko vrijeme sačekati eventualnu ponudu nekog od finansijski i rezultatski moćnih klubova iz "liga petice" prije nego što donese konačnu odluku o selidbi na Bosfor.

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Dušan Vlahović

Juventus

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