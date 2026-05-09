Logo
Large banner

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

Autor:

ATV
09.05.2026 21:57

Komentari:

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Srpski golgeter Dušan Vlahović nastavio je nevjerovatnu seriju po povratku na teren, zatresavši mrežu Lećea u rekordnom roku.

Vlahoviću je bilo potrebno svega 11 sekundi igre da na gostovanju dovede Juventus u vođstvo. Nakon asistencije Kambijasa, srpski reprezentativac je majstorski primirio loptu, „izbacio“ odbranu domaćih i rutinski pogodio za euforiju među navijačima „Stare dame“.

Маракана

Fudbal

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

Ovo je Dušanov drugi uzastopni meč na kojem pogađa, nakon što je u prošlom kolu „skinuo paučinu“ protiv Verone iz slobodnog udarca. Vlahović je sada na koti od osam golova u sezoni, čime je jasno stavio do znanja da je neugodna povreda prepona, zbog koje je pauzirao mjesecima, konačno prošlost.

Juventus ovom pobjedom nastavlja grčevitu borbu za sam vrh tabele, gdje vodi veliku bitku sa milanskim gigantima i Romom, piše Sportinjo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dušan Vlahović

Juventus

fudbalski klub

utakmica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

Fudbal

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

30 min

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала

Svijet

Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

49 min

0
Руски предсједник Владимир Путин, у првом плану лијево и предсједник Републике Српске Синиша Каран, улазе у салу за разговоре у Великом Кремљовском дворцу током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату, у Москви, у суботу, 9. маја 2026.

Svijet

Oglasio se Kremlj: Šta je Putin poručio na sastanku sa delegacijom Srpske

1 h

1
Сунце у пустињи.

Društvo

Vremenski haos se približava Balkanu: Meteorolozi proglasili "kod crveno"

1 h

1

Više iz rubrike

Шок на Маракани: Нови Пазар срушио Звезду у судијској надокнади

Fudbal

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

30 min

0
Стефан Савић, фудбалер ФК Борац

Fudbal

Stefan Savić u Borcu do 2028. godine

2 h

0
Панини албум

Fudbal

Dobio Panini album i odmah pronašao greške

7 h

0
Стефан Савић, фудбалер ФК Борац

Fudbal

Crveni tepih za Stefana Savića: Sjajni fudbaler potpisao novi ugovor sa FK Borac

8 h

0

  • Najnovije

21

57

Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

21

40

Šok na Marakani: Novi Pazar srušio Zvezdu u sudijskoj nadoknadi

21

21

Još jedna velika pljačka stoke u Njemačkoj: Ukradeno 48 krava i teladi

20

59

Oglasio se Kremlj: Šta je Putin poručio na sastanku sa delegacijom Srpske

20

43

Vremenski haos se približava Balkanu: Meteorolozi proglasili "kod crveno"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner