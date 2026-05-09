Vlahović za 11 sekundi zatresao mrežu i utišao Leće

Srpski golgeter Dušan Vlahović nastavio je nevjerovatnu seriju po povratku na teren, zatresavši mrežu Lećea u rekordnom roku.

Vlahoviću je bilo potrebno svega 11 sekundi igre da na gostovanju dovede Juventus u vođstvo. Nakon asistencije Kambijasa, srpski reprezentativac je majstorski primirio loptu, „izbacio“ odbranu domaćih i rutinski pogodio za euforiju među navijačima „Stare dame“.

Ovo je Dušanov drugi uzastopni meč na kojem pogađa, nakon što je u prošlom kolu „skinuo paučinu“ protiv Verone iz slobodnog udarca. Vlahović je sada na koti od osam golova u sezoni, čime je jasno stavio do znanja da je neugodna povreda prepona, zbog koje je pauzirao mjesecima, konačno prošlost.

Juventus ovom pobjedom nastavlja grčevitu borbu za sam vrh tabele, gdje vodi veliku bitku sa milanskim gigantima i Romom, piše Sportinjo.