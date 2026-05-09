Logo
Large banner

Crveni tepih za Stefana Savića: Sjajni fudbaler potpisao novi ugovor sa FK Borac

Autor:

ATV
09.05.2026 13:48

Komentari:

0
Стефан Савић, фудбалер ФК Борац
Foto: FK Borac

Ono što je Oliver Jandrić, sportski direktor FK Borac najavio prije tri dana u emisiji "Bitno" naše televizije danas se i obistinilo.

Stefan Savić, jedan od najboljih aktera Borčeve šampionske sezone, potpisao je novi ugovor sa banjalučkim klubom do 2028. godine.

U Platonovoj su odličan posao obilježili i sjajnom video najavom u kojoj Savić korača crvenim tepihom po terenu Gradskog stadiona, a onda stavlja paraf na novi ugovor.

"Borčevci, idemo u nove pobjede!" jasna je poruka Savića koji je ove sezone najbolji asistent Premijer lige BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Stefan Savić

FK Borac

fudbaler

Crveni tepih

ugovor

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.

Fudbal

Peticiju za progon Mbapea potpisalo više ljudi nego što živi u Španiji

22 h

0
Први овакав стадион у Европи: Само посебне утакмице играће се на овој трави

Fudbal

Prvi ovakav stadion u Evropi: Samo posebne utakmice igraće se na ovoj travi

1 d

1
Ђорђе Петровић голман из Србије

Fudbal

Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

1 d

0
Фудбалери Реал Мадрида

Fudbal

Zvijezde Reala se potukle na treningu, jedan završio krvav u bolnici

1 d

0

  • Najnovije

15

05

Gorile dvije fabrike metala, Holanđanima savjetovano da zatvore prozore

14

54

Delegacija Srpske u Kremlju dočekana uz najviše počasti

14

47

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

14

28

Selak: Deveti maj simbol pobjede slobode nad zlom i opomena da se fašizam nikada više ne smije ponoviti

14

19

Preminula Aleksandra Saška Vlajić

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner