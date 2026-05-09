Crveni tepih za Stefana Savića: Sjajni fudbaler potpisao novi ugovor sa FK Borac

Ono što je Oliver Jandrić, sportski direktor FK Borac najavio prije tri dana u emisiji "Bitno" naše televizije danas se i obistinilo.

Stefan Savić, jedan od najboljih aktera Borčeve šampionske sezone, potpisao je novi ugovor sa banjalučkim klubom do 2028. godine.

U Platonovoj su odličan posao obilježili i sjajnom video najavom u kojoj Savić korača crvenim tepihom po terenu Gradskog stadiona, a onda stavlja paraf na novi ugovor.

"Borčevci, idemo u nove pobjede!" jasna je poruka Savića koji je ove sezone najbolji asistent Premijer lige BiH.