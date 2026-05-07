Zvijezde Reala se potukle na treningu, jedan završio krvav u bolnici

07.05.2026 17:43

Фудбалери Реал Мадрида
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Breton

U svlačionici Real Madrida vlada totalno rasulo! Ono što je počelo kao tinjajuće nezadovoljstvo, preraslo je u otvoreni fizički sukob u kojem je deblji kraj izvukao Fede Valverde.

On je navodno hitno prebačen u bolnicu nakon brutalne tuče sa saigračem Aurelijenom Čuamenijem.

Kako prenosi španska "Marka", atmosfera u taboru "kraljevskog kluba" dotakla je samo dno. Incident koji se dogodio u ponedjeljak opisuje se unutar kluba kao "najozbiljniji ikada viđen u istoriji Valdebebasa".

Netrpeljivost između Urugvajca i Francuza nije od juče, ali je jutros situacija eskalirala. Prema izvorima iz svlačionice, Valverde je odbio da pruži ruku Čuameniju prije početka treninga, što je bio uvod u izuzetno neprijatnu i agresivnu sesiju.

Tokom samog treninga, Valverde je konstantno "ulazio" u Čuamenija oštrim i pogubnim startovima, što je na kraju dovelo do toga da francuskom fudbaleru "pukne film".

Nakon što se trening završio, tenzija se prenijela u svlačionicu gdje je došlo do žestokog fizičkog obračuna. Iako izvori navode da povreda nije nastala direktnim udarcem Čuamenija, tokom haosa i koškanja Fede Valverde je zadobio tešku kontuziju i ozbiljnu posjekotinu, zbog čega je morao da bude transportovan u bolnicu na ušivanje i dalju dijagnostiku.

Veličina skandala natjerala je desnu ruku Florentina Pereza, Hoze Anhela Sančeza, da se hitno pojavi u trening centru. Održan je krizni sastanak koji je trajao satima, a nijednom igraču nije bilo dozvoljeno da napusti klupske prostorije dok se situacija ne raščisti.

Protiv obojice aktera pokrenuti su hitni disciplinski postupci, a unutar kluba vlada ogroman strah da je jedinstvo ekipe nepovratno uništeno u trenutku kada se sezona lomi.

Trenutno je atmosfera u Realu opisana kao "izuzetno napeta", sa dubokim podjelama unutar tima i nervozom koja prijeti da potpuno uruši giganta iz Madrida.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

