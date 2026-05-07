Peticija protiv Mbapea trese Real, više od 12 miliona navijača želi da ode

Kilijan Mbape sve se teže nosi s pritiskom u Real Madridu. Iako je u statističkom smislu nastavio isporučivati impresivne brojke, dio navijača kraljevskog kluba sve glasnije izražava nezadovoljstvo njegovim ponašanjem, odnosom prema timu i uticajem na igru.

Francuski napadač izgubio je podršku brojnih navijača Reala širom svijeta, i to do te mjere da je pokrenuta internetska peticija s milionima potpisa kojom se poziva na njegov odlazak iz kluba. Ono što je trebalo biti transfer iz snova u špansku prestonicu za dio navijača pretvorilo se u veliko razočaranje.

Uprkos sjajnoj debitantskoj sezoni, u kojoj je postigao 44 gola, te čak 41 pogotku u dosadašnjem dijelu druge sezone, Francuz se na Bernabeuu suočava s lavinom kritika saigrača, trenera i navijača zbog svojih istupa na terenu i van njega, prenosi Indeks.

Navijači su preduzeli i drastičan korak u obliku peticije nazvane „Mbape van“. U trenutku pisanja teksta više od 12,28 miliona ljudi potpisalo je ovu inicijativu.

Slogan peticije glasi: „Madridisti, neka se čuje vaš glas. Ako smatrate da su promjene nužne, nemojte ćutati. Potpišite ovu peticiju i založite se za ono što je najbolje za budućnost kluba.“

Taktički problemi i igra bez Francuza

Prije nekoliko mjeseci oni koji su zagovarali Realov život bez Mbapea kao razloge su navodili taktiku. Isticali su da je ekipa jednodimenzionalna u napadu kada on predvodi ofanzivni red, da mu nedostaje hemije s Vinisijusom Žuniorom te da ne igra presing niti se vraća u odbranu.

Svi ti razlozi uveliko su se pokazali tačnima kada su Los Blankosi igrali svoj najbolji fudbal sezone upravo bez Mbapea u početnom sastavu. Uoči reprezentativne pauze u martu ostvarili su pet uzastopnih pobjeda, uključujući slavlja protiv Mančester sitija u obje utakmice osmine finala Lige šampiona i izuzetno važnu pobjedu u madridskom derbiju.

Kada se Mbape vratio u ekipu, petnaesterostruki prvaci Evrope pobijedili su u samo jednoj od sljedećih šest utakmica u svim takmičenjima.

Sukobi u svlačionici i narušen ugled

Ipak, novije kritike na račun Francuza uglavnom su usmjerene na njegovu ulogu u krizi koja potresa svlačionicu. Nedavni izvještaji otkrili su da se Mbape na treningu sukobio s članom stručnog štaba, zbog čega se sve više izolovao od ekipe.

Ovaj 27-godišnjak samo je pojačao takav utisak kada je sedam dana uoči El Klasika otišao na odmor u Italiju umjesto da u Madridu sanira povredu zadnje lože. Navijače je posebno uvrijedio prizor njihove zvijezde kako uživa na odmoru dok su se Vinisijus Žunior i Džud Belingem borili protiv Espanjola.

Jasno je da je Mbape izgubio poštovanje mnogih navijača, a njegov učinak na terenu nije bio dovoljan da se pređe preko njegovih ispada. Real Madrid nije osvojio nijedan veliki trofej otkako je stigao na Bernabeu. Pod ugovorom je do ljeta 2029. godine, a Transfermarkt (Transfermarkt) ga procjenjuje na 200 miliona evra.