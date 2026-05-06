Tuga na Đurđevdan: Preminuo Jovan Jovanović

06.05.2026 19:04

Foto: George Becker/Pexels

Jovan Jovanović, jedan od najznačajnijih sportskih novinara u oblasti fudbala u Srbiji u posljednjih nekoliko decenija, preminuo je u srijedu u Beogradu u 70. godini života.

Poznat među kolegama pod nadimkom Brada, gotovo čitavu karijeru proveo je u Jugoslovenskom sportskom listu "Sport“. Tokom godina napredovao je od novinara do urednika, a početkom ovog vijeka postao je i glavni i odgovorni urednik najstarijeg sportskog lista na Balkanu.

Nakon gašenja lista, radio je na Sport klubu sve do proljeća 2025. godine.

Dug niz godina pratio je fudbalska dešavanja, najprije u Jugoslaviji, a potom i u Srbiji, izvještavajući sa različitih nivoa takmičenja - od lokalnih terena do najvećih scena. Između ostalog, redovno je pratio i Fudbalski klub Partizan.

Bio je poznat po oštrom i prepoznatljivom stilu pisanja, bez zadrške u kritikama, ali uvijek vođen interesom sporta.

Mnogim mlađim kolegama bio je uzor i mentor, pomažući im da zavole novinarski poziv i ostanu dosljedni sebi u izazovnim vremenima.

Dobitnik je priznanja za životno djelo Udruženja sportskih novinara Srbije iz 2020. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu, kćerku i sina.

Informacije o vremenu sahrane biće naknadno objavljene.

(Telegraf)

