Arsenal prvi finalista Lige šampiona

U finišu prvog poluvremena, Bukajo Saka donio je prednost Arsenal u duelu protiv Atletika.

Arsenal uspio da iskoristi jednu od rijetkih prilika i na odmor ode s minimalnom prednošću – 1:0.

U 51. minuti nevjerovatan kiks Salibe, koji je htio da vrati loptu Raji, ali je Simeone sve pročitao, zaobišao Španca. Međutim, uspio je Gabrijel da ga omete i kači loptu, a Simeone je umjesto u praznu mrežu gađao pored gola.

Na kraju Atletiko je dobio korner, iako je Simeone posljednji imao kontakt sa loptom, međutim, Arsenal je prošao nekažnjeno.

Arsenal je nakon minimalnog trijumfa od 1:0 u revanšu duela sa Atletiko Madridom obezbijedio svoju kartu za Budimpeštu. U finalu će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja između Pari Sen Žermena i Bajerna, koji će svoju revanš utakmicu odigrati sutra, 6. maja sa početkom u 21 čas.