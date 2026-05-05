Logo
Large banner

Arsenal prvi finalista Lige šampiona

Autor:

ATV
05.05.2026 23:01

Komentari:

0
Арсеналов Букајо Сака слави са саиграчем Еберечијем Езеом, лево, након што је постигао почетни гол током реванш утакмице полуфинала Лиге шампиона између Арсенала и Атлетико Мадрида у Лондону, у уторак, 5. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Fudbaleri Arsenala su prvi finaliste ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona.

U finišu prvog poluvremena, Bukajo Saka donio je prednost Arsenal u duelu protiv Atletika.

Arsenal uspio da iskoristi jednu od rijetkih prilika i na odmor ode s minimalnom prednošću – 1:0.

U 51. minuti nevjerovatan kiks Salibe, koji je htio da vrati loptu Raji, ali je Simeone sve pročitao, zaobišao Španca. Međutim, uspio je Gabrijel da ga omete i kači loptu, a Simeone je umjesto u praznu mrežu gađao pored gola.

Na kraju Atletiko je dobio korner, iako je Simeone posljednji imao kontakt sa loptom, međutim, Arsenal je prošao nekažnjeno.

Рукометашице Борца освојиле Куп

Ostali sportovi

Kup Republike Srpske: Novi trofej za ŽRK Borac

Arsenal je nakon minimalnog trijumfa od 1:0 u revanšu duela sa Atletiko Madridom obezbijedio svoju kartu za Budimpeštu. U finalu će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja između Pari Sen Žermena i Bajerna, koji će svoju revanš utakmicu odigrati sutra, 6. maja sa početkom u 21 čas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Arsenal

Liga šampiona

Atletiko Madrid

utakmica

Fudbal utakmica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Два клуба остала без лиценце за WWin лиги БиХ

Fudbal

Dva kluba ostala bez licence za WWin ligi BiH

6 h

0
Застава с љиљанима

Fudbal

FIFA dobila zahtjev da zabrani zastavu s ljiljanima

7 h

5
Одржана конститутивна сједница Организационог одбора за обиљежавање 100 година постојања ФК Борац на којој је за предсједника Организационог одбора изабран Милорад Додик.

Fudbal

Jednoglasno usvojen Program obilježavanja 100 godina postojanja FK Borac

8 h

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик на конференцији за новинаре поводом обиљежавања 100 година постојања ФК Борац, 05.05.2026.

Fudbal

Dodik: Izgradićemo novi savremeni stadion, Grad Banjaluka da odredi lokaciju

8 h

2

  • Najnovije

23

01

Arsenal prvi finalista Lige šampiona

22

58

Veliki Bastaji zavijeni u crno: Otac petoro djece poginuo u strašnoj nesreći

22

56

Rubio: Završena vojna operacija, postigli smo sve ciljeve

22

51

Počinje retrogradni Pluton: Ovim znakovima slijedi najteži period života

22

45

Hercegovački genije izborio mjesto na prestižnom moskovskom državnom Institutu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner