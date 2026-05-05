Dodik: Izgradićemo novi savremeni stadion, Grad Banjaluka da odredi lokaciju

Na Gradskom stadionu u Banjaluci danas je održan sastanak Organizacionog odbora za proslavu 100 godina postojanja FK Borac kojim je predsjedavao Milorad Dodik.

Nakon sastanka održana je i konferencija za novinare.

"FK Borac, Banjaluka i Republika Srpska zaslužuju da jubilej proslavimo na lijep i dostojanstven način. Osvajanje šampionske titule doprinos je stogodišnjici postojanja na najvidljiviji način. Uzdamo se svi u Borčev uspjeh u evropskim kvalifikacijama, a pozivam sve navijače i građane Banjaluke i okoline da dođu na utakmici sa Željezničarem (16. maj) i da napravimo nevjerovatan ambijent za proslavu titule", rekao je, između ostalog Dodik

Dodik je istakao da je FK Borac prevalio put od kluba opterećenog dugovima do evropskih uspjeha.

"Prije nekoliko godina sve je bilo drugačije. FK Borac je bio u finansijskoj i organizacionoj katastrofi uz 11 miliona KM duga. Bilo je neophodno sanirati dugovanja i dovesti ga u stanje da može da se takmiči u Evropi. Poznato je da tamo ne mogu da igraju klubovi sa dugovima, već oni koji su finansijski stabilni. Vidimo da sve što smo učinili da je bilo uspješno", rekao je Dodik

Uputio je i poziv Drašku Stanivukoviću, gradonačelniku Banjaluke da se priključi Organizacionom odboru i da Grad Banjaluka pruži konkretnu podršku FK Borac u godini proslave zlatnog jubileja.

"Sada mu je lakše da se priključi pošto smo mi već obezbijedili finansije i usvojili program proslave i planiranih aktivnosti", rekao je Dodik

Istakao je i da nije fer da FK Borac snosi sve troškove održavanja Gradskog stadiona koji je u vlasništvu Grada Banjaluka.

"Nije fer da FK Borac snosi sve komunalne troškove iako je stadion u vlasništvu Grada Banjaluka. To su godišnji troškovi u iznosu od 500 000 maraka i to je ozbiljan novac. To nije fer", rekao je Dodik koji je poručio i da nadležne institucije Republike Srpske imaju volju da prionu na posao izgradnje novog stadiona, ali je potrebno da i Grad Banjaluka pokaže znak dobre volje.

"Kroz sve naše političke pobjede želimo da stvorimo platformu da u Banjaluci izgradimo savremeni fudbalski stadion. Za to je potrebna sinergija između republičkog i gradskog nivoa i samih političkih organizacija. Pozivam Grad Banjaluka da nam odredi lokaciju i da kaže sa koliko će novca Grad Banjaluka učestvovati u izgradnji novog stadiona. Mi ćemo sa republičkog nivoa dati pola sredstava za izgradnju", rekao je Dodik.