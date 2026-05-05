Višković i delegacija Svjetske banke o gradnji auto-puta dugog skoro 50 kilometara

Autor:ATV
Komentari:0
Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković i predstavnici Svjetske banke razgovarali su danas o stepenu realizacije izgradnje dionice auto-puta Tovira (Johovac)–Vukosavlje na Koridoru "Pet ce", kao i mogućnosti unapređenja dinamike radova.
Iz "Autoputeva" ističu da ova dionica, dužine 46,6 kilometara, predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.
Fudbal
Dodik na čelu Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac
Na sastanku je razgovarano i o primjeni kombinovanih finansijskih modela koji bi mogli doprinijeti efikasnijem finansijskom zatvaranju projekta i njegovoj bržoj realizaciji, prenosi "Srna".
Razmotreni su naredni koraci u procesu finansijske i tehničke evaluacije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom u oblasti putne infrastrukture.
Višković je naglasio da ovo preduzeće ostaje opredijeljeno za ubrzanje realizacije svih započetih projekata sa posebnim fokusom na strateške saobraćajne pravce, kao i za dalje jačanje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama s ciljem obezbjeđivanja održivog razvoja moderne saobraćajne infrastrukture u Srpskoj.
Srbija
Grčka olakšava putovanje Srbima
Sastanak je organizovan u okviru zvanične posjete delegacije Svjetske banke BiH.
Delegaciju Svjetske banke predvodio je šef Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Kristofer Šeldon.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
6 h0
Najnovije
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Trenutno na programu