Višković i delegacija Svjetske banke o gradnji auto-puta dugog skoro 50 kilometara

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" Radovan Višković i predstavnici Svjetske banke razgovarali su danas o stepenu realizacije izgradnje dionice auto-puta Tovira (Johovac)–Vukosavlje na Koridoru "Pet ce", kao i mogućnosti unapređenja dinamike radova.

Iz "Autoputeva" ističu da ova dionica, dužine 46,6 kilometara, predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj.

Na sastanku je razgovarano i o primjeni kombinovanih finansijskih modela koji bi mogli doprinijeti efikasnijem finansijskom zatvaranju projekta i njegovoj bržoj realizaciji, prenosi "Srna".

Razmotreni su naredni koraci u procesu finansijske i tehničke evaluacije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom u oblasti putne infrastrukture.

Višković je naglasio da ovo preduzeće ostaje opredijeljeno za ubrzanje realizacije svih započetih projekata sa posebnim fokusom na strateške saobraćajne pravce, kao i za dalje jačanje saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama s ciljem obezbjeđivanja održivog razvoja moderne saobraćajne infrastrukture u Srpskoj.

Sastanak je organizovan u okviru zvanične posjete delegacije Svjetske banke BiH.

Delegaciju Svjetske banke predvodio je šef Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Kristofer Šeldon.