"Čula se jaka tutnjava pa se sve zatreslo, kao da je kamion udario u zgradu": Svjedoci o potresu u Hrvatskoj

Autor:

ATV
25.05.2026 18:00

Испуцала земља усљед земљотреса
Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 25. maja 2026. godina u 17,25 časova, na području Hrvatske

Nije dugo trebalo da se poslije zemljotresa jave građani koji su osjetili potres.

"Dobro je drmalo"

"Bio je to jak potres. Dobro je drmalo", navodi se na sajtu EMSC.

"Osjetio sam kako se sve trese, bio sam na drugom spratu", dodao je drugi svjedok".

"Čula se jaka tutnjava, a se sve zatreslo"

Epicentar potresa bio je nedaleko od Vrlike 39 kilometara sjeverno od Splita.

Jak zemljotres u Hrvatskoj

"Kao da je kamion udario u zgradu. Tutanjava je trajala par sekundi".

"Nije bilo štete, samo buka i pod je podrhtavao nekoliko sekundi", naveo je jedan od stanovnika Neorića, a prenosi Telegraf.

Poslije prvog i najjačeg udara uslijedio je drugi slabiji, koji je dodatno uznemirio lokalno stanovništvo.

