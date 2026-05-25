"Čula se jaka tutnjava pa se sve zatreslo, kao da je kamion udario u zgradu": Svjedoci o potresu u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 3,7 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 25. maja 2026. godina u 17,25 časova, na području Hrvatske

Nije dugo trebalo da se poslije zemljotresa jave građani koji su osjetili potres.

"Dobro je drmalo"

"Bio je to jak potres. Dobro je drmalo", navodi se na sajtu EMSC.

"Osjetio sam kako se sve trese, bio sam na drugom spratu", dodao je drugi svjedok".

#Earthquake 22 km NW of #Sinj (#Croatia) 17 min ago (local time 17:25:31). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.

— EMSC (@LastQuake) May 25, 2026

"Čula se jaka tutnjava, a se sve zatreslo"

Epicentar potresa bio je nedaleko od Vrlike 39 kilometara sjeverno od Splita.

"Kao da je kamion udario u zgradu. Tutanjava je trajala par sekundi".

"Nije bilo štete, samo buka i pod je podrhtavao nekoliko sekundi", naveo je jedan od stanovnika Neorića, a prenosi Telegraf.

Poslije prvog i najjačeg udara uslijedio je drugi slabiji, koji je dodatno uznemirio lokalno stanovništvo.