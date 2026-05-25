Zabilježen najtopliji majski dan ikada

Autor:ATV
Komentari:0
U Londonu je danas zabilježen najtopliji dan u maju ikada, kada je na aerodromu Hitrou izmjerena temperatura od 33,5 stepeni Celzijusa.
Time je nadmašen ranije postavljen rekord od 32,8 stepeni Celzijusa, koliko je najviše bilo izmjereno u maju, prenosi Skaj njuz.
Najviša dnevna temperatura zabilježena je nakon što je prethodne noći zabilježena najviša majska temperatura noću u zemlji u najmanje 79 godina, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
5 d0
Svijet
6 d0
Svijet
1 sedm0
Svijet
2 sedm0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
20
46
20
43
20
43
20
40
20
27
Trenutno na programu