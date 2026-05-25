Zabilježen najtopliji majski dan ikada

U Londonu je danas zabilježen najtopliji dan u maju ikada, kada je na aerodromu Hitrou izmjerena temperatura od 33,5 stepeni Celzijusa.

Time je nadmašen ranije postavljen rekord od 32,8 stepeni Celzijusa, koliko je najviše bilo izmjereno u maju, prenosi Skaj njuz. Najviša dnevna temperatura zabilježena je nakon što je prethodne noći zabilježena najviša majska temperatura noću u zemlji u najmanje 79 godina, prenosi Tanjug.

