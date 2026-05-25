Logo
Large banner

Drama u Kongu: Pobjegli pacijenti zaraženi ebolom

Autor:

ATV
25.05.2026 16:56

Komentari:

0
Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом
Foto: Tanjug / AP / Dirole Lotsima Dieudonne

Iz bolnica u provinciji Ituri na sjeveroistoku Konga pobjeglo je 25 pacijenata zaraženih ebolom, nakon što su bili meta najmanje tri napada, rekao je danas direktor Opšte referentne bolnice u Mongbvalu Ričard Lokodu.

Lokodu je kazao da je ta bolnica, u kojoj se liječe oboljeli od ebole, bila meta napada dva puta, jednom u subotu a drugi put juče, i da su oba puta iz nje bježali pacijenti zaraženi ebolom, prenosi Rojters.

"Postoji poricanje bolesti među stanovništvom, pri čemu neki članovi žele da preuzmu tijela sumnjivih i/ili potvrđenih slučajeva", rekao je on.

Prema njegovim riječima, tokom napada na bolnicu, koji se dogodio u subotu, jedan pacijent je umro tokom pokušaja bjekstva iz bolnice, dok je 18 pacijenata oboljelih od ebole pobjeglo, nakon što su "neidentifikovane osobe" spalile šatore koje je postavila medicinska dobrotvorna organizacija Lekari bez granica, gdje su pacijenti bili izolovani.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje rijetkog soja ebole Bundibugjo, treće najveće takve epidemije koja je ikada zabilježena, zbog čega je proglašena vanredna situacija u javnom zdravstvu.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je ranije da zabilježeno oko 900 slučajeva u kojima se sumnja na zarazu ebolom, kao i da je 101 slučaj potvrđen.

Tedros je ranije danas rekao da je zabilježeno 220 smrtnih slučajeva, koji su povezani sa infekcijom ebole.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ebola

Ebola virus

Kongo

epidemija

Afrika

Svjetska zdravstvena organizacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.

Zdravlje

Otkriveno odakle je krenula epidemija ebole? Isto se dogodilo prije 10 godina

9 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Panika u Kongu: Epidemija ebole izmiče kontroli, zaraza se širi neprimijećeno

12 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Strah od širenja ebole: Afrička zemlja obustavila letove i pojačala kontrole

1 d

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Epidemija izmiče kontroli: Sumnja se da je ebola u Kongu odnijela više od 200 života

1 d

0

Više iz rubrike

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Svijet

Veliki preokret u pregovorima: Tramp miri Izrael i muslimanske zemlje?

4 h

0
Трчање

Svijet

Djevojka (28) umrla od posljedica toplotnog udara tokom fitnes takmičenja

4 h

0
Одговор за студентски дом: Русија покреће систематске нападе

Svijet

Odgovor za studentski dom: Rusija pokreće sistematske napade

5 h

0
Сурфовање

Svijet

Nepoznato morsko stvorenje napalo fotografa na takmičenju u surfanju

5 h

0

  • Najnovije

20

46

Cvijanović: Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema BiH

20

43

Teheran povlači potez koji mijenja sve: U "igru" ulazi Kina?

20

43

Igokea u finalu Prvenstva BiH

20

40

Dragan Marinković Maca prokomentarisao Melinu Džinović: Što se nije udala za vodoinstalatera

20

27

Francuz ostao u šoku poslije meča protiv Novaka: Serviram 240 kilometara na čas – a on vrati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner