Drama u Kongu: Pobjegli pacijenti zaraženi ebolom

Iz bolnica u provinciji Ituri na sjeveroistoku Konga pobjeglo je 25 pacijenata zaraženih ebolom, nakon što su bili meta najmanje tri napada, rekao je danas direktor Opšte referentne bolnice u Mongbvalu Ričard Lokodu.

Lokodu je kazao da je ta bolnica, u kojoj se liječe oboljeli od ebole, bila meta napada dva puta, jednom u subotu a drugi put juče, i da su oba puta iz nje bježali pacijenti zaraženi ebolom, prenosi Rojters.

"Postoji poricanje bolesti među stanovništvom, pri čemu neki članovi žele da preuzmu tijela sumnjivih i/ili potvrđenih slučajeva", rekao je on.

Prema njegovim riječima, tokom napada na bolnicu, koji se dogodio u subotu, jedan pacijent je umro tokom pokušaja bjekstva iz bolnice, dok je 18 pacijenata oboljelih od ebole pobjeglo, nakon što su "neidentifikovane osobe" spalile šatore koje je postavila medicinska dobrotvorna organizacija Lekari bez granica, gdje su pacijenti bili izolovani.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je izbijanje rijetkog soja ebole Bundibugjo, treće najveće takve epidemije koja je ikada zabilježena, zbog čega je proglašena vanredna situacija u javnom zdravstvu.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je ranije da zabilježeno oko 900 slučajeva u kojima se sumnja na zarazu ebolom, kao i da je 101 slučaj potvrđen.

Tedros je ranije danas rekao da je zabilježeno 220 smrtnih slučajeva, koji su povezani sa infekcijom ebole.