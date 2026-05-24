Epidemija izmiče kontroli: Sumnja se da je ebola u Kongu odnijela više od 200 života

24.05.2026 11:19

Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Sumnja se da je u Kongu od posljedica ebole preminulo više od 200 ljudi, ali je samo deset smrtnih slučajeva potvrđeno, saopštilo je Ministarstvo za komunikacije i medije.

Ministarstvo je na Iksu objavilo da je prijavljen 91 potvrđen slučaj, od čega je 84 u provinciji Ituri, šest u Sjevernom Kivuu i jedan u Južnom Kivuu, dok je broj sumnjivih slučajeva 867.

Svjetska zdravstvena organizacija prošle sedmice je proglasila epidemiju soja ebole "bundibugjo" u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.

