Epidemija izmiče kontroli: Sumnja se da je ebola u Kongu odnijela više od 200 života

Sumnja se da je u Kongu od posljedica ebole preminulo više od 200 ljudi, ali je samo deset smrtnih slučajeva potvrđeno, saopštilo je Ministarstvo za komunikacije i medije.

Ministarstvo je na Iksu objavilo da je prijavljen 91 potvrđen slučaj, od čega je 84 u provinciji Ituri, šest u Sjevernom Kivuu i jedan u Južnom Kivuu, dok je broj sumnjivih slučajeva 867.

Svjetska zdravstvena organizacija prošle sedmice je proglasila epidemiju soja ebole "bundibugjo" u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja.

