Poslanici sutra o zatvaranju OHR-a

U centru pažnje biće deklaracija o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH (OHR), koju je po hitnom postupku predložio predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.

Osim politički osjetljivog pitanja o gašenju OHR-a, narodne poslanike očekuje rasprava o nizu izvještaja i strateških odluka koje se tiču života građana Srpske.

Šta je sve na dnevnom redu?

Poslanici će analizirati:

Bezbjednost i prava: Izvještaj o radu MUP-a Srpske za 2025. godinu, kao i informacija o prevenciji vršnjačkog nasilja.

Evropski put: Pregled obaveza koje za Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU.

Investicije i razvoj: Najznačajniji dio sjednice obilježiće odluke o zaduženju prema Saudijskom fondu za razvoj. Riječ je o projektima izgradnje i opremanja Naučnotehnološkog parka Republike Srpske, kao i novog objekta za smještaj studenata u Foči.

Infrastruktura: Prijedlog odluke o izradi prostornog plana za Nacionalni park „Sutjeska“.

Pored navedenog, na sjednici će biti razmatrani izvještaji Komisije za koncesije, rad Ombudsmana za ljudska prava BiH, kao i informacija o pomilovanjima u protekloj godini.

Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.