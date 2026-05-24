Logo
Large banner

Srpsku čeka toplotna "invazija", ovo su najtopliji dani pred nama

Autor:

ATV
24.05.2026 09:59

Komentari:

0
Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.
Foto: ATV

Republiku Srpsku naredne sedmice očekuje pravi ljetni scenario.

Prema prognozama meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama su dani sa veoma visokim temperaturama koje će se penjati i do 33 stepena Celzijusova.

Sedmica počinje pretežno sunčanim vremenom uz promjenljivu oblačnost. Poslijepodne je, usled razvoja oblačnosti, moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. U Hercegovini će duvati bura ujutro i uveče, dok će tokom dana preovladavati južni vjetar. Živa u termometru dostizaće 32 stepena.

Utorak donosi nastavak vrlo toplog i pretežno sunčanog vremena. Poslijepodne i uveče na istoku su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će u ostatku zemlje biti suvo. Maksimalna temperatura do 32 stepena.

Srijeda će biti najtopliji dan u sedmici. Iako će dnevni razvoj oblačnosti lokalno poslijepodne i uveče donijeti kratkotrajne pljuskove, ostatak dana biće sunčan i vrlo topao. Maksimalne dnevne vrijednosti kretaće se do visokih 33 stepena Celzijusova.

Nakon vrlo tople srijede, četvrtak donosi promjenu. Noć i jutro biće nestabilni uz lokalne pljuskove, nakon čega slijedi sunčan dan, ali i nešto prijatnije, svježije vrijeme. Temperatura će biti u blagom padu, sa maksimalnih 29 stepeni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućine

Proljeće 2026

prognoza

dugoročna vremenska prognoza

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Otkriveni detalji sporazuma Irana i SAD: Poznato na šta će se obavezati obje strane

3 h

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić: Uz podršku Vlade Srpske realizacija važnih projekata u Laktašima

3 h

1
Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"

Gradovi i opštine

Konferencija "Trebinje 2026 - Gradimo region" otvara novu eru investicija i razvoja

3 h

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Region

Horor u Domu za stara lica u Podgorici: Starac brutalno napao cimerku

4 h

0

Više iz rubrike

Беба

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 12 beba

4 h

0
Уживајте у сунцу: Жива у термометру иде до 31 степен, у Херцеговини појачана бура

Društvo

Uživajte u suncu: Živa u termometru ide do 31 stepen, u Hercegovini pojačana bura

4 h

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Društvo

Danas su Sveti Ćirilo i Metodije: Jednu stvar nikako ne smijete raditi u kući

5 h

0
Ко ово уради ове недјеље, вјерује се да ће га цијеле године пратити малер

Društvo

Ko ovo uradi ove nedjelje, vjeruje se da će ga cijele godine pratiti maler

15 h

0

  • Najnovije

13

31

Internet kakav poznajemo odlazi u istoriju?

13

25

Dodik: Mora se pobijediti za sigurnu budućnost naroda

13

22

Šta vam partner poručuje poljupcem u čelo: Poseban izliv nježnosti

13

21

Evropska gimnastika ukinula sankcije: Rusi i Bjelorusi ponovo pod svojom zastavom i himnom

13

10

Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner