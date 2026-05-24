Srpsku čeka toplotna "invazija", ovo su najtopliji dani pred nama

Prema prognozama meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama su dani sa veoma visokim temperaturama koje će se penjati i do 33 stepena Celzijusova.

Sedmica počinje pretežno sunčanim vremenom uz promjenljivu oblačnost. Poslijepodne je, usled razvoja oblačnosti, moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. U Hercegovini će duvati bura ujutro i uveče, dok će tokom dana preovladavati južni vjetar. Živa u termometru dostizaće 32 stepena.

Utorak donosi nastavak vrlo toplog i pretežno sunčanog vremena. Poslijepodne i uveče na istoku su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će u ostatku zemlje biti suvo. Maksimalna temperatura do 32 stepena.

Srijeda će biti najtopliji dan u sedmici. Iako će dnevni razvoj oblačnosti lokalno poslijepodne i uveče donijeti kratkotrajne pljuskove, ostatak dana biće sunčan i vrlo topao. Maksimalne dnevne vrijednosti kretaće se do visokih 33 stepena Celzijusova.

Nakon vrlo tople srijede, četvrtak donosi promjenu. Noć i jutro biće nestabilni uz lokalne pljuskove, nakon čega slijedi sunčan dan, ali i nešto prijatnije, svježije vrijeme. Temperatura će biti u blagom padu, sa maksimalnih 29 stepeni.