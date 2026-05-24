Srpsku čeka toplotna "invazija", ovo su najtopliji dani pred nama

Republiku Srpsku naredne sedmice očekuje pravi ljetni scenario.
Prema prognozama meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pred nama su dani sa veoma visokim temperaturama koje će se penjati i do 33 stepena Celzijusova.
Sedmica počinje pretežno sunčanim vremenom uz promjenljivu oblačnost. Poslijepodne je, usled razvoja oblačnosti, moguća pojava kratkotrajnih pljuskova. U Hercegovini će duvati bura ujutro i uveče, dok će tokom dana preovladavati južni vjetar. Živa u termometru dostizaće 32 stepena.
Utorak donosi nastavak vrlo toplog i pretežno sunčanog vremena. Poslijepodne i uveče na istoku su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će u ostatku zemlje biti suvo. Maksimalna temperatura do 32 stepena.
Srijeda će biti najtopliji dan u sedmici. Iako će dnevni razvoj oblačnosti lokalno poslijepodne i uveče donijeti kratkotrajne pljuskove, ostatak dana biće sunčan i vrlo topao. Maksimalne dnevne vrijednosti kretaće se do visokih 33 stepena Celzijusova.
Nakon vrlo tople srijede, četvrtak donosi promjenu. Noć i jutro biće nestabilni uz lokalne pljuskove, nakon čega slijedi sunčan dan, ali i nešto prijatnije, svježije vrijeme. Temperatura će biti u blagom padu, sa maksimalnih 29 stepeni.
