Otkriveni detalji sporazuma Irana i SAD: Poznato na šta će se obavezati obje strane

Na osnovu eksplicitnog teksta mirovnog sporazuma, ako bude finalizovan, Sjedinjene Države i njihovi saveznici obavezuju se da neće napadati Iran ili njegove saveznike ni na koji način, prenio je danas iranski Fars.

Sa druge strane, kako se navodi, Iran se takođe obavezuje da ni on ni njegovi saveznici neće izvršiti nikakav preventivni vojni napad na Sjedinjene Države i njihove saveznike.

Fars navodi i da nije tačna tvrdnja Njujork tajmsa da je predsjednik SAD Donald Tramp "izuzeo" izraelski režim od obaveza iz sporazuma sa Iranom.

Ranije danas, Aksios je objavio, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da su SAD i Iran na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu. Predviđeno je, kako se navodi, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa.

Tokom 60-dnevnog perioda primirja obuhvaćenog Memorandumom o razumijevanju, Ormuski moreuz bio bi otvoren bez naplate taksi, a Iran bi pristao da ukloni mine koje su postavljene u vodama moreuza kako bi brodovi mogli slobodno da plove.

U zamjenu za ove obaveze Irana, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i primijenile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno da prodaje naftu.

Nacrt sporazuma, takođe, uključuje obavezu Irana da nikada ne pokuša da proizvede nuklearno oružje i da će pregovarati o obustavi svog programa obogaćivanja uranijuma i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranijuma, navodi američki portal.

Iran je preko posrednika dao SAD-u verbalne garancije o obimu ustupaka koje je spreman da napravi po pitanju obustave obogaćivanja i predaje nuklearnog materijala.

Navodi se da, ako Teheran bude spreman da ispuni Trampove zahtjeve po pitanju nuklearnog programa, postoji prilika da se odnosi između dvije zemlje "resetuju" i da Iran pokuša da ostvari svoj puni ekonomski potencijal.

U memorandumu se navodi i da će Izraelu biti dozvoljeno da napadne libansku militantnu grupu Hezbolah, ako ta grupa pokrene ili izvrši napade na jevrejsku državu, prenosi B92.