Oglasio se Tramp o pucnjavi kod Bijele kuće: Napadač je imao opsesiju

Prava drama odvijala se u blizini Bijele kuće, a o ovom događaju oglasio se i predsjednik SAD Donald Tramp.

„Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i policiji na brzoj i profesionalnoj akciji koju su ove večeri preduzeli protiv naoružanog muškarca u blizini Bijele kuće, koji je imao nasilnu istoriju i moguću opsesiju najdražom građevinom naše zemlje. Naoružani napadač je mrtav nakon razmjene vatre sa agentima Tajne službe u blizini kapija Bijele kuće“, naveo je Tramp.

On je poručio da se ovaj događaj desio mjesec dana prije održavanja dopisničke večere u Bijeloj kući.

„Ovo pokazuje koliko je važno da svi budući predsjednici dobiju najsigurniji prostor te vrste ikada izgrađen u Vašingtonu. Nacionalna sigurnost naše zemlje to zahtijeva“, jasno je poručio Tramp.

Podsjetimo, u neposrednoj blizini Bijele kuće u Vašingtonu došlo je do pucnjave, a kako navodi Si-en-en, čulo se desetak hitaca. Na terenu su odmah bile raspoređene jake policijske snage i agenti Tajne službe pod punom opremom.