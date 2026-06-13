PU Banjaluka: Eksplozija u restoranu, nema povrijeđenih

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U jednom banjalučkom restoranu danas je došlo do eksplozije, najvjerovatnije, plinske boce, a iz policije su naveli da povrijeđenih nema i da je nastupila materijalna šteta.

Iz Policijske uprave Banjaluka Srni je rečeno da im je eksplozija prijavljena u 16.45 časova. Vatru koja se rasplamsala lokalizovala je vatrogasno-spasilačka brigada. Banja Luka Požar u banjalučkom restoranu, sumnja se da je ovo uzrok

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