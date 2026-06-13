Logo

PU Banjaluka: Eksplozija u restoranu, nema povrijeđenih

Autor:

ATV
13.06.2026 19:15

Komentari:

0
Полицијско возило ПУ Бањалука на Лаушу на мјесту експлозије
Foto: ATV

U jednom banjalučkom restoranu danas je došlo do eksplozije, najvjerovatnije, plinske boce, a iz policije su naveli da povrijeđenih nema i da je nastupila materijalna šteta.

Iz Policijske uprave Banjaluka Srni je rečeno da im je eksplozija prijavljena u 16.45 časova.

Vatru koja se rasplamsala lokalizovala je vatrogasno-spasilačka brigada.

po-872x610 (1).jpg

Banja Luka

Požar u banjalučkom restoranu, sumnja se da je ovo uzrok

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

Eksplozija

restoran

Komentari (0)

Pročitajte više

Швајцарска одлучује: Хоће ли ограничити број становника?

Svijet

Švajcarska odlučuje: Hoće li ograničiti broj stanovnika?

3 h

0
глумац Наша мала клиника, Битанге и принцезе

Scena

Sin Renea Bitorajca tuži školu: Traži 5.000 evra odštete

3 h

0
Репрезентација Конга на Свјетском првенству

Stil

Ko kaže da je fudbal samo sport? Reprezentacija DR Konga održala modni čas

3 h

0
Граната погодила танкер: Брод под заставом Хонг Конга наставио пловидбу

Svijet

Granata pogodila tanker: Brod pod zastavom Hong Konga nastavio plovidbu

3 h

0

Više iz rubrike

Пожар у бањалучком ресторану, сумња се да је ово узрок

Banja Luka

Požar u banjalučkom restoranu, sumnja se da je ovo uzrok

3 h

0
Нина Бадрић повриједила ногу на наступу у Бањалуци

Banja Luka

Nina Badrić povrijedila nogu na nastupu u Banjaluci

7 h

0
Драшко Станивуковић на дебати са Савом Минићем позира са папирима у руци

Banja Luka

Stvarna kriza ili borba za kandidaturu?

1 d

6
Вода испод надвожњака у Бањалуци

Banja Luka

Haos u Banjaluci: Automobili se kao čamci probijaju kroz vodu

1 d

0

  • Najnovije

21

03

"Srpska ima viziju i snagu": Dodik o izgradnji auto-puta Brčko–Bijeljina

20

55

Festival košarke okupio više od 700 dječaka i djevojčica

20

50

Muškarac poginuo na raftingu

20

49

Meksička političarka slavila pobjedu na Mundijalu: Dekolte zasjenio slavlje

20

36

"Sad su svi puni riječi o Jovi Lukiću, može igrati u Bundesligi"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima