PU Banjaluka: Eksplozija u restoranu, nema povrijeđenih

Autor:ATV
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U jednom banjalučkom restoranu danas je došlo do eksplozije, najvjerovatnije, plinske boce, a iz policije su naveli da povrijeđenih nema i da je nastupila materijalna šteta.
Iz Policijske uprave Banjaluka Srni je rečeno da im je eksplozija prijavljena u 16.45 časova.
Vatru koja se rasplamsala lokalizovala je vatrogasno-spasilačka brigada.
Banja Luka
Požar u banjalučkom restoranu, sumnja se da je ovo uzrok
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