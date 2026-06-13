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Sin Renea Bitorajca tuži školu: Traži 5.000 evra odštete

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ATV
13.06.2026 17:39

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Foto: YouTube/printscreen

Sin hrvatskog glumca Renea Bitorajca vodi sudski spor protiv zagrebačke Prve ekonomske škole zbog incidenta koji se dogodio 2023. godine tokom časa fizičkog.

Danas 19-godišnji student ADU-a od škole traži 5.000 evra odštete zbog povrede prava ličnosti.

Prema tužbi, profesor ga je fizički odgurnuo i udario nogom nakon što mu je naredio da ispljune žvakaću gumu.

Nakon incidenta mladić je, tvrdi se, trpio stres, probleme sa spavanjem, poteškoće s koncentracijom te izrugivanje vršnjaka, zbog čega je potražio psihološku pomoć, prenosi N1.

Na sudu je svjedočio bivši školski kolega koji je potvrdio da je vidio profesora kako učenika udara nogom u zadnjicu.

„Vidio sam da ga je profesor uhvatio za rame i potom udario nogom. Nakon toga su nešto razgovarali, ali se ne sjećam detalja“, rekao je svjedok.

Direktor otpušten zbog propusta škole

Slučaj je prije dvije godine izazvao veliku pažnju javnosti, a inspekcijski nadzor utvrdio je propuste u postupanju škole, nakon čega je direktor razriješen dužnosti.

Profesor je ranije tvrdio da je nogu podigao prema učeniku, ali bez stvarnog udarca.

Advokat mladića Milko Križanović poručio je da je posebno zabrinjavajuća reakcija škole nakon incidenta.

„Škole moraju biti mjesta potpune sigurnosti za učenike. Neprihvatljivo je umanjivati ili relativizirati ovakve događaje. Ako je neko odgovoran, odgovornost mora biti jasno utvrđena“, rekao je Križanović novinarki Jutarnjeg lista Hajdi Karakaš Jakubin.

Nakon incidenta Bitorajčev sin napustio je školu i prešao u drugu obrazovnu ustanovu.

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Tagovi :

Rene Bitorajac

glumac

Hrvatska

Nasilje u školama

Advokat

tužba

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