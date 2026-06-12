Folk pjevač pronađen mrtav: Nikola umro u 43. godini

Bugarski pop-folk pjevač Nikola Pramatarov, poznat publici pod umjetničkim imenom Niksana, preminuo je u 43. godini života.

Tužnu vijest o smrti pevača saopštila je njegova majka, pop-folk pjevačica Karolina, putem društvenih mreža.

U objavi je zahvalila svima koji su porodici uputili riječi podrške i saučešća u ovim teškim trenucima, navodeći da će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno objavljene.

Prema prvim informacijama, Nikola Pramatarov pronađen je bez znakova života u svom domu.

Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o uzroku smrti.

Nikola Pramatarov važio je za jedno od prepoznatljivih lica ovog muzičkog žanra u Bugarskoj krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina.

(Telegraf.rs)