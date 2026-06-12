Folk pjevač pronađen mrtav: Nikola umro u 43. godini

Autor:ATV
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Bugarski pop-folk pjevač Nikola Pramatarov, poznat publici pod umjetničkim imenom Niksana, preminuo je u 43. godini života.
Tužnu vijest o smrti pevača saopštila je njegova majka, pop-folk pjevačica Karolina, putem društvenih mreža.
U objavi je zahvalila svima koji su porodici uputili riječi podrške i saučešća u ovim teškim trenucima, navodeći da će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno objavljene.
Prema prvim informacijama, Nikola Pramatarov pronađen je bez znakova života u svom domu.
Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o uzroku smrti.
Nikola Pramatarov važio je za jedno od prepoznatljivih lica ovog muzičkog žanra u Bugarskoj krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina.
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