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Folk pjevač pronađen mrtav: Nikola umro u 43. godini

Autor:

ATV
12.06.2026 21:16

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Фолк пјевач пронађен мртав: Никола умро у 43. години
Foto: Facebook / Katya Pramatarova-Kallos

Bugarski pop-folk pjevač Nikola Pramatarov, poznat publici pod umjetničkim imenom Niksana, preminuo je u 43. godini života.

Tužnu vijest o smrti pevača saopštila je njegova majka, pop-folk pjevačica Karolina, putem društvenih mreža.

U objavi je zahvalila svima koji su porodici uputili riječi podrške i saučešća u ovim teškim trenucima, navodeći da će informacije o komemoraciji i sahrani biti naknadno objavljene.

Prema prvim informacijama, Nikola Pramatarov pronađen je bez znakova života u svom domu.

Za sada nema zvanično potvrđenih informacija o uzroku smrti.

Nikola Pramatarov važio je za jedno od prepoznatljivih lica ovog muzičkog žanra u Bugarskoj krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih godina.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Nikola Pramatarov

Bugarska

Pjevač

tragedija

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